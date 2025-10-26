

ناصر العنزي



تقام اليوم مباراتان في انطلاق الجولة السادسة لدوري زين الممتاز، حيث يلتقي في المباراة الاولى النصر صاحب المركز الأخير من دون نقاط مع الجهراء الثامن بـ 4 نقاط على ملعبه علي صباح السالم، وفي المباراة الثانية يستضيف كاظمة الثالث بـ 9 نقاط الشباب السادس بـ 7 نقاط على ستاد الصداقة والسلام، وسيغيب عن هذه الجولة الكويت والعربي بسبب مشاركتهما في بطولة التحدي الآسيوي، حيث تم تأجيل مباراتيهما أمام الفحيحيل والتضامن إلى موعد لاحق.



وفي مباراة النصر والجهراء، فإن «العنابي» يبحث عن فوز أول بعد 5 هزائم متتالية آخرها من الفحيحيل 1-2، ولم يسجل سوى هدف واحد ودخل مرماه 10 أهداف، وربما تكون مباراة اليوم الفرصة الأخيرة لمدربه التونسي جميل بلقاسم في مشواره مع الفريق، في حين ان الجهراء حقق فوزه الأول في المسابقة على حساب التضامن في الجولة الماضية ويبحث عن فوز آخر اليوم للهروب من المراكز المتأخرة.



وفي المباراة الثانية، يدخل كاظمة المباراة بمعنويات عالية بقيادة مدربه الكرواتي دراغان تاديتش بعدما تقدم إلى مركز متقدم بعد فوزه على القادسية في الجولة الماضية بهدف نظيف وفوزه اليوم سيقدمه إلى المركز الثاني مؤقتا، وقد أظهر «البرتقالي» بداية مشجعة وسجل ولم يخسر حتى الآن، فيما خسر الشباب مباراته الأخيرة أمام الكويت 0-4.