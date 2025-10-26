

أشاد مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الكويتية في تجهيز اللاعبين وتوفير جميع احتياجاتهم في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة حاليا في البحرين، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطور مستوى اللاعبين وسعادتهم بالمشاركة الآسيوية، مضيفا أن هذه الدورة تعد محطة مهمة في تطوير مستوى اللاعبين الشباب وإعدادهم للاستحقاقات والبطولات المقبلة، معربا عن تقديره لجهود اللجنة الأولمبية لما تقدمه من رعاية واهتمام باللاعبين على كل المستويات.



وأشاد عبدالله بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه فرسان الكويت بمسابقة قفز الحواجز بعد تأهلهم إلى النهائيات وحصولهم على المركز الرابع، مبينا انه بالرغم من عدم حصول الفريق على الميدالية إلا انه قدم مستوى مميزا يليق بسمعة فرسان الكويت، مؤكدا الأداء المميز لبعثة الكويت المشاركة في الدورة وبما قدمه اللاعبون من مستويات تنافسية عالية وروح رياضية رائعة تعكس تطورا لافتا في إعداد اللاعبين ويعزز مكانة الكويت على الخارطة الرياضية القارية.



وهنأ اللاعب ناصر الصقر لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي بلعبة التيك بول، منوها بما يتمتع به اللاعب من موهبة وإصرار على تحقيق الإنجازات.



الفروسية رابع آسيا



وحصل فرسان الكويت على المركز الرابع في مسابقة قفز الحواجز بعد تأهلهم إلى النهائيات، وقدم الفرسان علي الخرافي، وموضي الجبري، وغازي الفليج، وحسين الخرافي مستوى مميزا يعكس مدى تطور اللعبة في الكويت.



ويخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب مباراة قوية مع منتخب ايران في الخامسة مساء، ويسعى منتخبنا لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للدور النصف النهائي، وكان الأزرق خسر مباراته الأخيرة من الصين بنتيجة 37-35، ويتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الثانية بانتصاره في أربع مباريات دون أي هزيمة، في حين يتساوى منتخب الصين مع الأزرق في النقاط بالمركز الثاني بثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة.



ويشارك المنتخب الوطني للألعاب المائية في الدورة بمشاركة نخبة من السباحين والسباحات الكويتيين هم: حمد الحمود، وحسن حسين وعبدالله سلطان وسعود العنزي ومحمد زبيد وعمر الخلفان ومحمد أشكناني، وصبا سلطان وجنى عادل.



وأكد اتحاد الألعاب المائية أن هذه المشاركة تأتي ضمن مساعي دعم الشباب والشابات الرياضيين وتمكينهم من المنافسة الآسيوية والدولية لتمثيل الكويت خير تمثيل في المحافل القادمة.