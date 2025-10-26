استقبل كبار الشيوخ وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وأسرة آل الصباح الكرام عصر أمس ممثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ محافظة الاحساء، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح.



وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي.