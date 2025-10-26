استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الثاني من 2025، حيث تشير البيانات إلى أن حجمها بلغ نحو 2.229 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 4.1%، مقارنة مع 2.141 مليون عامل بنهاية الربع الثاني من 2024. وأوضح «الشال» أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 757 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.987 مليون عامل، مقارنة مع 2.927 مليون عامل بنهاية الربع الثاني من 2024، بالتزامن مع بلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الثاني.



وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين يبلغ نحو 1571 دينارا (1576 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 345 دينارا (340 دينارا في نهاية الربع الثاني 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وأوضح تقرير الشال أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 375.2 ألف عامل، وانخفض عددهم في القطاع الخاص إلى نحو 73.7 ألف عامل.