أعلنت مجموعة أرزان المالية عن نجاح عملية الاكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال شركة عقارات الكويت الأسبوع الماضي، حيث شهد الاكتتاب إقبالا قياسيا بتغطية تجاوزت 20.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 159.668.906 أسهم، مسجلة بذلك واحدة من أعلى نسب الاكتتاب في السوق الكويتي خلال السنوات الأخيرة، وبقيمة إجمالية بلغت 667.3 مليون دينار.



وكانت الشركة قد طرحت الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 15%، ما يعادل 159.668.906 أسهم، بقيمة 200 فلس للسهم الواحد شاملة 100 فلس علاوة إصدار، إضافة إلى 100 فلس للقيمة الاسمية، وبقيمة طرح إجمالي بلغ 31.93 مليون دينار، وانطلقت عملية الاكتتاب يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، واستمرت حتى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.



ويعكس الإقبال الكبير من مختلف شرائح المساهمين من أفراد ومؤسسات، والذي فاق عدد الأسهم المطلوبة من أسهم الاكتتاب المطروحة، مدى ثقة المساهمين في جودة وأداء شركة عقارات الكويت ودورها الريادي في مجال التطوير العقاري المتكامل، كما يعكس نجاح هذا الاكتتاب الضخم المهنية العالية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل مجموعة أرزان المالية والجودة في تقديمها لكل الخدمات المالية والحلول الاستثمارية وإثرائها المستمر للقطاع الاستثماري محليا وعالميا.



وفي هذا السياق، عبر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية طلال بدر البحر، عن سعادته بنجاح عملية الاكتتاب والإقبال الملحوظ من قبل مساهمي شركة عقارات الكويت والذي ترجمته الأرقام الكبيرة لتغطية الاكتتاب حيث قامت مجموعة أرزان بدور رئيسي في إتمام الاكتتاب الأمر الذي يعزز تنوع خدمات الشركة وما تقدمه لعملائها من حلول مالية واستثمارية والتي تستند إلى تراكم الخبرات عبر السنين ومهنية موظفيها والتي بها تم إنجاح الاكتتاب.



وأضاف قائلا: «لقد حرصنا على القيام بدورنا كوكيل اكتتاب على أكمل وجه ونثمن دور كل من إدارة عمليات المجموعة والشركة الكويتية للمقاصة والجهات الرقابية في نجاح عملية زيادة رأس المال لشركة عقارات الكويت».



من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة العمليات لدى مجموعة أرزان المالية ياسر النحاس: «نحن فخورون بنجاح عملية الاكتتاب ونعتز بدورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب والمساهمة في هذا النجاح، حيث فاق الإقبال أكثر من 20 ضعف حجم الاكتتاب المطلوب، ونشكر شركة عقارات الكويت على ثقتها القيمة في قدرات مجموعة أرزان في إدارة عملية الاكتتاب لزيادة رأس مالها، والشكر موصول الى فريق العمل الذي تمكن من إتمام عملية الاكتتاب على أكمل وجه، ونشكر كذلك إدارة الأصول والوساطة المالية وفريق خدمات الاكتتاب على احترافيتهم العالية ودورهم الرئيسي والاستثنائي في تحقيق هذا النجاح الكبير».



وأضاف النحاس قائلا: «نجاح المجموعة في إدارة هذا الاكتتاب يضاف إلى سلسلة النجاحات الكبيرة لمجموعة أرزان المالية ويثبت قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية والاستثمارية. ونسعى جاهدين الى تلبية متطلبات عملائنا المختلفة وإثراء القطاع الاستثماري محليا وعالميا».