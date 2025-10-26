وقعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية اتفاقية لإنزال أول كيبل بحري دولي في طرطوس يصل سورية بشبكة الاتصالات العالمية، مع شركة ميدوسا ومقرها برشلونة. وتم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وممثل شركة ميدوسا الإسبانية نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس. وفقا لوكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وتفقد وزير الاتصالات موقع إنزال الكيبل البحري في منطقة شاطئ الأحلام بطرطوس، للبدء بتنفيذ الاتفاق الموقع. وذكر الموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا أن نظام الكيبلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وسيشكل أيضا ممرا يربط البحر المتوسط ​​بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر. وبعد حرب استمرت 14 عاما وعقود من العقوبات الغربية، تعاني البنية التحتية في سورية أزمات من بينها ضعف الاتصال بالإنترنت. ويلجأ العديد من المستخدمين إلى خدمات الإنترنت باهظة الثمن على الهواتف المحمولة بدلا من الاتصال اللاسلكي لإنجاز المهام الأساسية عبر الإنترنت.



وتهدف الحكومة السورية إلى إحراز تقدم سريع في تحسين الخدمات العامة بعد الإطاحة ببشار الأسد في 8 من ديسمبر الماضي.



إلى ذلك، سجل مرفأ اللاذقية منذ بداية عام 2025 نشاطا بحريا ملحوظا، مع رسو أكثر من 350 باخرة تجارية محملة بالبضائع والحاويات، تجاوزت حمولتها الإجمالية مليوني طن، وفقا لما أكده مدير العلاقات العامة في المرفأ علي عدرة.



وأوضح عدرة أن جميع أرصفة المرفأ تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وتشهد حركة تفريغ وتحميل نشطة، بالتوازي مع تطبيق خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات اللوجستية، بحسب ما نقلت «سانا».



من جانبه، أوضح عبدالله العال، الضابط الأول على إحدى السفن التجارية، أن التنسيق المستمر بين أطقم السفن وضباط أمن الأرصفة أسهم في إنجاز المهام الميدانية بسرعة وكفاءة أعلى، لافتا إلى تحسن مستوى الأمان والسلامة مقارنة بالسنوات الماضية.