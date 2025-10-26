بعد أن كشفت عملية سرقة جريئة في وضح النهار الأسبوع الماضي، عن هشاشة الوضع الأمني فيه، نقل متحف اللوفر بعضا من أثمن مجوهراته إلى بنك فرنسا، وفق ما ذكرت إذاعة «آر.تي.إل» أمس.



وأوضحت مصادر لم تسمها الإذاعة أن عملية نقل بعض القطع الثمينة من معرض أبولو بالمتحف، الذي يضم جواهر تعود للحقبة الملكية، تمت أمس الأول بحراسة خاصة من الشرطة.



ويقع بنك فرنسا، الذي يضم احتياطيات البلاد من الذهب في قبو ضخم على عمق 27 مترا تحت الأرض، على بعد 500 متر فقط من متحف اللوفر، على الضفة اليمنى لنهر السين.



يذكر أنه في 19 أكتوبر سرق لصوص 8 قطع ثمينة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة اللوفر.



بينما كشفت السرقة عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف الأكثر زيارة في العالم باستخدام رافعة وتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم هربوا على دراجات نارية.