أعلنت الشرطة الإسبانية العثور على لوحة للفنان بابلو بيكاسو اختفت مطلع أكتوبر الجاري أثناء نقل أعمال فنية من مدريد إلى معرض في مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا.



واختفت لوحة «حياة ساكنة مع غيتار» العائدة إلى عام 1919، والتي تقدر قيمتها بنحو 700 ألف دولار.



وكان من المقرر عرض العمل الفني الذي يملكه جامع خاص في العاصمة الإسبانية، كجزء من معرض جديد بمؤسسة «كاخا غرانادا».



ولكن عندما تم تفريغ محتويات الشاحنة في 6 الجاري، لاحظ القائمون على المعرض أن لوحة بيكاسو كانت مفقودة.



وأفادت مؤسسة «كاخا غرانادا» في بيان، بأن كل القطع التي سلمتها الشاحنة كانت تخضع للمراقبة بالفيديو منذ وصولها.



وأعلنت الشرطة التي أبلغت بفقدان اللوحة العثور عليها الجمعة الماضي، من دون تقديم تفاصيل عن المكان الذي وجدتها فيه.



وقالت في بيان إن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة ربما لم يتم تحميلها في شاحنة النقل».



ونشرت الشرطة صورا لخبرائها العلميين وهم يفحصون الطرد الذي يحتوي على القطعة المستردة.



وأعربت مؤسسة «كاخا غرانادا» عن أملها بأن تعرض اللوحة في المعرض الذي افتتح 9 الجاري ويستمر حتى 11 يناير 2026.



وتعد أعمال بيكاسو هدفا متكررا للسرقة نظرا إلى قيمتها الباهظة.