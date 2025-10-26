

مبارك الخالدي



تمسك القادسية بصدارة دوري تحت 20 سنة لكرة القدم «أورا» بعد فوزه على الساحل 2-0 في ختام الجولة الخامسة من المسابقة والتي أقيمت منافستها نهاية الأسبوع الماضي. وبهذا الفوز ارتقى «الأصفر» إلى النقطة 15، فيما بقي الساحل عند رصيده السابق بـ 7 نقاط. وفي بقية المباريات، واصل اليرموك مطاردته للمتصدر وتمكن من الفوز على الفحيحيل 3-0 ليرتقي إلى النقطة 13، بينما بقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 9 نقاط، كما فاز كاظمة على الجهراء 2-1 رافعا رصيده إلى 13 نقطة وبقي الجهراء على نقاطه الـ 6، كما تخطى الكويت نظيره سبورتي 4-1 ليرتقي «الأبيض» إلى 9 نقاط وظل سبورتي بلا رصيد من النقاط، فيما اكتسح العربي نظيره السالمية 5-0 ليرتفع رصيد «الأخضر» إلى 7 نقاط وبقي رصيد «السماوي» عند 4 نقاط.



وتمكن الصليبخات من الفوز على فريق الشباب 1-0 ليرتقي رصيد الفائز إلى 7 نقاط، وظل «أبناء الأحمدي» عند الرصيد السابق بـ 3 نقاط، وأيضا تجاوز فريق خيطان جاره النصر بنتيجة 3-1 ليرتقي إلى 6 نقاط بينما استقر «العنابي» عند رصيده السابق بنقطتين.