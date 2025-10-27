

القاهرة ـ خديجة حمودة



استقبل د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، وزير العمل محمد جبران في مقر وزارة الخارجية، حيث دار نقاش حول مسألتي الهجرة والعمالة المصرية في الخارج.



وناقش الوزيران أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية في الخارج، بما يتيح متابعة أوضاع العمالة بشكل دوري، وتوفير معلومات دقيقة تساعد في رسم السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلا عن تسهيل إجراءات التواصل مع العمالة المصرية في الخارج وتقديم الخدمات لهم.



كما شهد اللقاء الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية مثل قبرص وإسبانيا، المعنية بالعمالة المصرية الماهرة في تلك الدول، بما يعزز الهجرة الدائرية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات بين وزارتي الخارجية والعمل المعنية في الدول الأوروبية.



كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، حيث أكد الوزير عبدالعاطي حرص مصر علي تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذبا للاستثمارات وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشيا مع رؤية «مصر 2030». كما أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن أهمية تفعيل دور المركز المصري الألماني كإحدى آليات التعاون الثنائي في مجال انتقال العمالة المصرية إلى ألمانيا، مستعرضا الجهود الإيجابية التي تقوم بها الوزارة مع وكالة GIZ الألمانية، ضمن جهود برنامج «تنقل العمالة لدول شمال أفريقيا»، الذي يوفر منصة إلكترونية لعرض التخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني.



وأشار محمد جبران وزير العمل إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، والجهود التي قامت بها الوزارة للامتثال لمعايير العمل الدولية، فضلا عن تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاج اليها سوق العمل في الداخل والخارج.



وناقش الوزير التحديات التي تواجه استقدام الأيدي العاملة في عدد من الدول العربية، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي بشأن استقدام العمالة الموسمية في موسم الحج المقبل.