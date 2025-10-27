

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها أمس برئاسة ناصر الجدعان بالموافقة على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع جزء من مواقف السيارات السطحية وتخصيصه كمواقف سيارات لخدمة موقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبدالله بمساحة 3715.0م2 من موقع مواقف السيارات السطحية العامة المجاورة لموقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 7 وليكون مواقف سيارات سطحية لخدمة المؤسسة مع نقطة أمنية ومدخل ومخرج المنحدر ضمن حدود الموقع، وذلك شريطة:



٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المعنية بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.



وقال الجدعان إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء موقع مسجد ومواقف السيارات ضمن الضاحية الديبلوماسية قطعة 2 وطلب وزارة الخارجية موقع تخصيص ذاته لإقامة سارية علم، حيث تضمن الرأي الفني التالي:



أولا: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء قراري المجلس البلدي المتخذ في 13/ 6/ 2011 والمتخذ في 2008/6/23 بشأن تخصيص موقع ضمن الضاحية الديبلوماسية قطعة 2 لإقامة مسجد ومواقف سيارات.



ثانيا: الموافقة على طلب وزارة الخارجية تخصيص الموقع الكائن بالضاحية الديبلوماسية قطعة 2 جنوب منطقة السفارات والبالغ مساحته 9587.98م2 لإقامة سارية علم بارتفاع 29م وتبليط وتجميل باقي الموقع شريطة ما يلي:



٭ أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني بشأن ارتفاع السارية قبل الترخيص.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الكهرباء والماء المتجددة موقع تخصيص محطة التحويل الثانوية بمنطقة سلوى قطعة 6 محطة 2 كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية طلب استغلال الأرض المخصصة لرياض الأطفال في منطقة الجابرية - قطعة 7 وأحيطت اللجنة علما بموضوع تأثير العقارات الواقعة بالمركز الإداري والتجاري 1-2 قطعة 7 حاليا تنظيميا بمنطقة السالمية.