

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها أمس برئاسة المقرر وليد الدغر بالموافقة على طلب الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تخصيص مقر دائم لها في منطقة العارضية الحكومية بمساحة 3304م2 شريطة الآتي:



٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود الموقع.



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المعنية بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.



وقال الدغر ان اللجنة وافقت على طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تخصيص منفذ بيع منتجاتها ضمن مركز ضاحية منطقة الأندلس قطعة 11 بمساحة 1000م2، ومواقف سيارات بمساحة 700م2 شريطة الآتي:



٭ إبرام عقد مع وزارة المالية ـ إدارة أملاك الدولة.



٭ تقديم دراسة مرورية عند الترخيص.



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المعنية بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.



وبين ان اللجنة اعادت إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نقل موقعي محطتي تحويل ثانوية ضمن تنظيم منطقة العارضة الحرفية بالقطعة 4.



وأضاف ان اللجنة أوصت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن الرد على سؤاله الخاص بالدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بها بمزاولتها في القسائم ـ المباني المهمة ـ في منطقة العارضية الحرفية للتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.