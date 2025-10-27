

بيان عاكوم



بهدف رفع الوعي بسرطان الثدي بمناسبة «أكتوبر الوردي»، أقامت السفارة اللبنانية في البلاد، بالتعاون مع مجلس السيدات اللبنانيات، مساء أول من أمس في مقرها بالدعية، فعالية رياضية تحت عنوان «بالقوة والوعي.. نقف معا»، بقيادة مدربة اللياقة البدنية رانيا خطيب، وبحضور حرم السفير اللبناني منى حداد الخوري، ونائب السفير القنصل ميا العضم، وعدد من زوجات السفراء وعضوات مجلس السيدات اللبنانيات، ونحو 75 مشاركة من أبناء الجالية، لتشجيعهن على ممارسة الرياضة لما لها من نتائج إيجابية على صحتهن النفسية والجسدية.

وأعربت زوجة السفير اللبناني منى الخوري عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث، مشيرة إلى أن اللقاء يمثل «بداية لسلسلة من الفعاليات التي ستنظمها السفارة تهدف إلى جمع أفراد الجالية وتسليط الضوء على القضايا التي تهم الجميع».

وقالت «إن يومنا هذا هو يوم للأمل والتوعية، نتذكر فيه معا أن الكشف المبكر لسرطان الثدي ينقذ الأرواح وان الاهتمام بصحتنا الجسدية والنفسية أولوية وتعبير عن المحبة والرحمة، مشددة على أهمية التضامن مع جميع من تأثرن بالمرض. وشكرت الخوري الحضور على مشاركتهن، مؤكدة أن السفارة هي بيتهن ومفتوحة لجميع اللبنانيين في الكويت، كما رحبت بالأشقاء الكويتيات والأصدقاء من مختلف الجنسيات.

بدورها، قالت رئيسة مجلس السيدات اللبنانيات باسمة بوحمدان إنه بمناسبة شهر أكتوبر المخصص للتوعية بسرطان الثدي، ارتأى مجلس السيدات في السفارة اللبنانية تنظيم هذا الحدث، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق للتوعية بسرطان الثدي، وتم اختيار موضوع الرياضة لأهميتها ودورها الكبير في الوقاية من الأمراض، وخصوصا سرطان الثدي.

وأضافت أن الوعي بهذا المرض يزداد عاما بعد عام بفضل هذه الحملات التي تركز على ضرورة الفحص المبكر للنساء، والذي يساعدهن في الحفاظ على صحتهن وحياتهن ليبقين سندا لمن يحتاج إليهن.



وتقدمت بوحمدان بالشكر الى حرم السفير اللبناني منى حداد الخوري على دورها ودعمها وإلى كل من شارك في هذه الخطوة الإنسانية.



من ناحيتها، قالت المدربة رانيا خطيب إن الدراسات أظهرت أنه من بين كل ثماني سيدات، تصاب واحدة بالمرض، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الرقم ليس لإثارة الخوف بل لزيادة الوعي، مؤكدة في الوقت نفسه ان نسبة الوفيات انخفضت 40% مقارنة بفترة التسعينيات وذلك بفضل الكشف المبكر والتطور الطبي في علاج المرض.

وشددت خطيب على ضرورة اهتمام المرأة بنفسها من خلال العناية بصحتها النفسية والجسدية، مؤكدة أن الرياضة جزء أساسي من هذا الاهتمام، فهي لا تسهم فقط في تقوية الجسم، بل تساعد أيضا على الحفاظ على وزن صحي وتوازن الهرمونات وتحسين المزاج وتقوية المناعة.



وفي الختام، تمت إضاءة الشموع تكريما لكل من واجهت مرض سرطان الثدي وتقديرا لشجاعتهن.



قناة «واتساب» لأبناء الجالية لتلقي الأخبار



كشفت زوجة السفير منى حداد الخوري عن إطلاق قناة واتساب قريبا، يمكن لجميع اللبنانيين الاشتراك فيها لتلقي الأخبار والمستجدات والدعوات مباشرة من السفارة.



دعوة للانضمام إلى مجلس السيدات



دعت الخوري جميع النساء اللبنانيات إلى الانضمام الى مجلس السيدات اللبنانيات التابع للسفارة، مشيرة إلى ان المجلس يسعى الى ابراز وحدة المرأة اللبنانية وصلابتها وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.