وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية، والجامعة العربية المفتوحة في الكويت، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين الطرفين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبد المحسن الفقعان، ومدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.صلاح الحمادي، وعدد من المسؤولين في الطرفين.



ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة للطرفين، وتوسيع نطاق الخدمات والخيارات لهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بشكل عام وتطوير منظومة العمل، وأخيرا تبادل المعلومات المرتبطة بالعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام والقطاع الأكاديمي والتكنولوجيا بما يخدم الطرفين.



وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسر الخطوط الجوية الكويتية توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، والتي تعد إحدى أهم الجهات الرائدة تعليميا في المنطقة، كما أن ذلك يأتي في إطار مساعي الناقل الوطني للكويت لتوطيد أواصر العلاقات مع الجهات المختلفة، ولمد جسور التعاون المشترك والتواصل وترسيخها، بما يسهم في تعزيز العلاقات وتحسين بيئة العمل وتطويرها لتعود بالفائدة على الجميع، ويسهم في تنمية ودعم المنظومة التعليمية في البلاد.



وأضاف الفقعان أن هذا التعاون يشمل عددا من المجالات، منها دعم ورعاية الفعاليات الكبرى في الجامعة بصفة شريك استراتيجي، بالإضافة إلى برامج التدريب التعاون والبرامج التطوعية التي تهدف إلى دعم الخبرات العملية، كذلك بناء شراكة مؤسسية مع مؤسسة أكاديمية رائدة تعزز من السمعة المجتمعية للشركة.



بدوره، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.صلاح الحمادي: يسعدنا في الجامعة العربية المفتوحة توقيع اتفاقية التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع النقل الجوي الوطني، هذه الاتفاقية تجسد التزام الجامعة بدعم التطوير المهني وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة التي تواكب متطلبات سوق العمل.



من جانبها، أشادت د.أفنان الخالدي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بهذه الخطوة، مؤكدة أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتطوير مهارات الطلبة ورفع مستوى جاهزيتهم لسوق العمل.