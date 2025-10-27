

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن ترسية المناقصة رقم: (CB/CPC/2228)، والخاصة بتنفيذ مشروع منشأة الذراع الجنوبية الجديدة لرصيف الزيت بميناء الشعيبة، وذلك على شركة AR CHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) LIMITED COMPANY، وهي الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار، المطابقة للشروط والمواصفات. وأوضح الجهاز في قراره الذي نشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن ترسية المشروع على الشركة تمت بمبلغ 160.49 مليون دينار، مشيرا الى أن الترسية على ثاني أقل الأسعار، جاءت بعد استبعاد الشركة صاحبة أقل العطاءات سعرا، نظرا لعدم مطابقة عطائها للشروط والمواصفات الفنية.