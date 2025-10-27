كشف رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني عن رغبة المنظمة العالمية للمياه في أن تكون جمعية المياه الكويتية المقر الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط والخليج العربي، بحيث يكون للجمعية دور ريادي على كل الأصعدة والمجالات المائية في المنطقة ودعمها في مسيرة التنمية المستدامة.



جاء ذلك في تصريح صحافي أعلن خلاله ما أسفر عنه لقاؤه رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمي للمياه، الذي نظمته جامعة كيوتو اليابانية والمنظمة العالمية للمياه د.ماساكي تاكاوكا رئيس المنظمة، ود.ساتوشي تاكيزاوا رئيس اللجنة العليا للمؤتمر وعضو إداري المنظمة.



وأكد المزيني خلال اللقاء أن جمعية المياه الكويتية تولي اهتماما بالغا بالقضايا المياه وتعمل ما في وسعها إلى تذليل ما قد تواجه الكويت من تحديات بما يضمن استمرار تدفق المياه إلى مواطنيها بسهولة ويسر، لافتا إلى أهمية وضرورة التعاون بين الجانبين لحل قضايا المياه العالقة والعمل معا على زيادة الوعي المائي بين الجهات المسؤولة وتشجيع الجهد الحكومي في المحافظة على مصادر المياه وتحقيق الاستدامة المائية، مبينا أن رغبة المنظمة باستضافة الكويت ممثلة في جمعية المياه الكويتية يعد تكريما نعتز به وننظر إليه كمسؤولية وطنية تعكس مكانة الكويت عالميا، ودورها الريادي في المنطقة والعالم، ما يدعم جهود الحكومة المميزة في زيادة الوعي المائي.



وأضاف: في هذا الصدد نتطلع الى هذا المقر والتعاون الذي يتيح للجمعية الاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية والبرامج التدريبية للمنظمة لتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية الكويتية، معربا عن شكره لماساكي تاكاوكا ولساتوشي تاكيزاوا، مبديا تطلع الجمعية الى الاستفادة من خبرات المنظمة وتقديرها لهذا التعاون لما له من انعكاسات إيجابية على قدرات الجمعية العلمية والتوعوية، ما يشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة الجمعية، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها المنظمة العالمية للمياه في أقطار العالم وما حققته من إنجازات مائية تعد فخرا لها.