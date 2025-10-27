

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، أن الفوز على الأنصار اللبناني 3-2 مساء أول من أمس على ستاد جابر المبارك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري التحدي الآسيوي، جاء بصعوبة بسبب أسلوب لعب الفريقين المفتوح وعدم تحفظهما.



وأضاف نيبوشا، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن «الأبيض» تمكن من تحقيق الفوز بعدما سيطر على مجريات اللقاء بعد البداية الجيدة من الأنصار، مؤكدا أن روح اللاعبين وعودتهم بالنتيجة تحسب لهم وتؤكد صلابتهم الذهنية.



وبين نيبوشا أن الكويت دائما ما يسعى للمنافسة على لقب أي بطولة يشارك فيها، مشيرا إلى أن بطولة دوري التحدي الآسيوي تعتبر مهمة للغاية ويسعى من خلالها «الأبيض» لاظهار شخصيته كفريق بطل يعتاد تحقيق البطولات.



بدوره، قال مهاجم الكويت محمد دحام، الذي سجل هدفا وصنع الهدفين الآخرين أمام الأنصار، إن تحقيق الفوز هو الأهم في هذه البطولة القارية الصعبة.



وأضاف دحام، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أن الفوز على الفريق اللبناني جاء بفضل العمل الجماعي، متمنيا مواصلة «الأبيض» مشواره في دوري التحدي الآسيوي.



من ناحيته، رأى مدرب الأنصار، الصربي دراغان يوفانوفيتش، أن هزيمة فريقه جاءت بسبب بعض الأخطاء وكذلك تعرض أهم لاعبيه، وهو نادر مطر، للإصابة في الشوط الأول من اللقاء.



إلى ذلك، يضع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي لمساته الأخيرة اليوم تحضيرا لخوض المواجهة المرتقبة مع فريق ريجار تاداز الطاجيكي غدا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة التي تقام في قيرغيزستان.



وكانت مباراتا الجولة الاولى قد أسفرت عن تعادل العربي مع فريق الصفاء اللبناني 2-2، وفريق ريجار تاداز مع فريق موراس يونايتد القيرغيزي من دون أهداف، الأمر الذي أعاد معه جميع حسابات الفرق إلى المربع الأول، وأفسح المجال للجهاز الفني للأخضر بقيادة البرتغالي ماركو الفيس لإعادة حساباته وهو يستعد لمواجهة الغد أمام فريق ريجار والمباراة الأخيرة أمام موراس يونايتد.



وكان ماركو قد ركز في محاضرته الفنية أمس على السلبيات التي صاحبت أداء العربي أمام فريق الصفاء، كما أشاد بالروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في الشوط الثاني وإدراكهم التعادل بتسجيلهم هدفين. ويفتقد الفريق جهود المدافع المغربي نبيل مرموق حتى ختام التصفيات بعد تلقيه بطاقة حمراء، حيث وضع ماركو في حساباته كيفية سد فراغ اللاعب.