عقدت اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها برئاسة معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن رائد السكران.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي أن الاجتماع الذي تستمر أعماله لبعد غد الأربعاء جاء بمشاركة الأمانة العامة لدول المجلس والقيادة العسكرية الموحدة.

ونقل البيان عن معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط ترحيبه بمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في بلدهم الكويت.

وأكد أن الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما في ميادين التدريب وتطوير القدرات العملياتية بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول مجلس التعاون ويعزز من قدراتها الدفاعية والعملياتية المشتركة.