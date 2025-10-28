

الدوحة - فريد عبدالباقي



اعتلى نادي قطر صدارة الدوري القطري لكرة القدم منفردا، وذلك بعد أن حقق فوزا غاليا على أم صلال بنتيجة 2-1، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في ختام مباريات الجولة الثامنة.



بادر أم صلال بالتسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق رامي سهيل في الدقيقة 45+3.



وفي الشوط الثاني، فرض قطر سيطرته على مجريات اللقاء رغم النقص العددي بعد طرد أحمد سيار في الدقيقة 14، واستطاع البرازيلي جواو بيدرو تعديل النتيجة في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تصويبة قوية اصطدمت بأحد مدافعي أم صلال وسكنت الشباك. وبذلك تصدر الملك القطراوي جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن الغرافة صاحب المركز الثاني.



وفي مباراة أخرى، تغلب الريان على الوكرة بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جرت على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة، جاءت المباراة متكافئة في البداية، حيث استغل الريان الهجمات المرتدة ليخطف هدف التقدم عبر الإسباني رودريغو مورينو في الدقيقة 36، ثم أضاف البرازيلي روجر غيديش الهدف الثاني في الدقيقة 81، بهذه النتيجة، ارتقى الريان إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد الوكرة عند 11 نقطة في المركز السادس.



بالرغم من الفوز تلقى نادي الريان ضربة موجعة بعد إصابة مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق، حيث كشفت الفحوص الطبية تعرضه لتمزق في عضلة السمانة بالساق اليسرى.



ونجح نادي السيلية الصاعد حديثا للدوري، في مغادرة قاع الترتيب بعد أن واصل سلسلة انتصاراته، وحقق فوزا صعبا على الشحانية على ستاد الخور، بهدف دون رد سجله وبذلك وصل رصيد السيلية إلى 6 نقاط ليحتل المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الشحانية عند 4 نقاط في المركز الأخير.



هذا، وتنطلق مباريات الجولة التاسعة الخميس المقبل، حيث يلتقي الغرافة مع الدحيل، والسد مع الريان، والعربي مع الشحانية، وفي اليوم التالي تختتم الجولة بمباريات الوكرة مع نادي قطر، والسيلية مع الأهلي، وأم صلال مع الشمال.