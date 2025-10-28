بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس الاثنين، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير آليات العمل الإنساني.



وقالت الحويلة في تصريح لـ«كونا»، إن هذا الاجتماع يجسد حرص دولة الكويت انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية الحكيمة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأضافت أن الكويت كانت وستظل وفية لرسالتها الإنسانية السامية ومنارة للعطاء تمتد أياديها البيضاء بالخير لكل محتاج ومنكوب حول العالم، مشددة على أن الشراكة مع اللجنة الدولية تمثل جزءا أصيلا من التزام الكويت الراسخ بحماية الكرامة البشرية وتخفيف المعاناة في أوقات الأزمات والنزاعات.



من جانبه، أعرب مامادو سو في تصريح مماثل لـ«كونا» عن تقديره للدور الإنساني الريادي الذي تقوم به الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية في خدمة العمل الإنساني، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر والعلاقة المتينة التي تربطها باللجنة الدولية للصليب الأحمر.



واستعرض خلال اللقاء أبرز مجالات التعاون القائمة بين الجانبين والتي تشمل نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني ودعم ملفات المفقودين وبرنامج إعادة الروابط العائلية إلى جانب برامج تعزيز الاستعداد والاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية والدعم النفسي.



كما قدم إحاطة حول الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الدولية عالميا كوسيط محايد لتسهيل عمليات تبادل الأسرى وضمان الوصول الإنساني إلى المناطق المتضررة من النزاعات.



وأفاد بأن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده الأسبوع المقبل سيسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الكويت ومؤسساتها وفي مقدمتها وزارة الخارجية والهلال الأحمر والصندوق الكويتي للتنمية في دعم الجهود الإنسانية إقليميا وعالميا.