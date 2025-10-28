احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بإنجاز تاريخي جديد في رالي أوروبا الوسطى، بعدما تصدر الفريق المراكز الأولى، إذ حل كالي روفانبيرا ومساعده يوني هالتونين في المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69، تلاهما إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33.



ومع هذا الفوز المهم، حققت شركة تويوتا لقبها الخامس على التوالي ببطولة المصنعين ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والتاسع في تاريخها، لتصبح على بعد لقب واحد فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي، في تأكيد لسعيها الدؤوب لتطوير أفضل التقنيات وتقديم أفضل أداء في رياضة سباقات السيارات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيو تويودا: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات، وأقدر لهم جهودهم التي أثمرت عن تحقيق لقب المصنعين لخمس سنوات متتالية! كما أعرب عن خالص امتناني لجوها، نائب رئيس الفريق، الذي لم يتوان في دعم زملائه، كما أتوجه بالتقدير للسائقين ومساعديهم، ولطاقم المهندسين والفنيين، وجميع أعضاء الفريق الآخرين، وبالطبع كل الشكر للمشجعين على دعمهم ومؤازرتهم».



ويترقب فريق تويوتا جازو للسباقات الآن الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات لعام 2025 وهي رالي اليابان الذي يقام خلال الفترة 6-9 نوفمبر المقبل، ويعد الرالي الرئيسي للفريق، ويتميز بطرقاته الأسفلتية المتعرجة في جبال محافظتي آيتشي وجيفو، بجوار منطقة الصيانة في مدينة تويوتا قرب ناغويا، ويتضمن تحديات للسائقين بمراحل فنية ضيقة، وأسطح طرق متغيرة، وسط الطبيعة الخلابة.