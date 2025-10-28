بيروت ـ اتحاد درويش



أعلن الأمين العام لملتقى الإعلام العربي ماضي الخميس عن فعاليات «ملتقى الإعلام العربي» الـ 21 تحت عنوان «الإعلام والتنمية.. شركاء الحاضر تحالف المستقبل» الذي سيعقد للمرة الأولى في بيروت يومي 29 و30 الجاري برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وبالتعاون مع وزارة الاعلام في قاعة المؤتمرات في مطار بيروت الدولي.



وعرض الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت أمس بحضور حشد من الإعلاميين، لأبرز أعمال المؤتمر والمحاور التي سيتناولها، وقال إن من بين الحاضرين في جلسة الافتتاح أمين عام جامعة الدول العربية د.أحمد أبوالغيط وشخصيات سياسية وإعلامية ومشاركة من 140 إلى 150 ضيفا من غالبية الدول العربية.



وقال الخميس إن التحضيرات اكتملت، داعيا الحضور إلى تفهم البروتوكول الخاص بحفل الافتتاح الرسمي في 29 الجاري، بحضور صاحب الرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.



وتقدم الخميس بالشكر من رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة واصفا إياه بالرمز الكبير. كما شكر وزير الإعلام بول مرقص. ونوه «بدور لبنان الريادي في عالم الإعلام الذي لمعت فيه أسماء كبيرة، إلى جانب أنه بلد الفكر والفن والثقافة».



وقال «نحن في ملتقى والفكرة الأساسية هي التلاقي واللقاء من أجل الترابط مع بعضنا البعض»، داعيا الحضور إلى التواجد طوال فترة الجلسات.



وأشار الخميس إلى أن الملتقى سيفتتح بكلمة لرئيس الجمهورية، وبعد الافتتاح الرسمي تبدأ أعمال الملتقى بجلسات أخذت بعين الاعتبار التنوع.



وقال «جرى اختيار لبنان لعقد الملتقى نظرا إلى ان لبنان يشهد خطة تنموية تسعى اليها القيادة السياسية»، مؤكدا على دور الاعلام كشريك في موضوع التنمية، ولافتا إلى تخصيص ندوات يقودها خبراء تتناول موضوع التنمية ودور الإعلام في العملية التنموية.



وأوضح الخميس أن أعمال الملتقى تتضمن ندوات وورش عمل يحضرها طلاب الإعلام من عدد من الدول العربية ومن لبنان.



وردا على أسئلة الحضور من الإعلاميين، قال الخميس إن «انعقاد الملتقى في بيروت يحمل رمزية كبيرة. ومنذ المؤتمر الأول للملتقى كان الحلم أن يعقد في لبنان، وها نحن فيه اليوم ليقيني أن لبنان هو حاضنة الاعلام العربي ومدرسة صحافية لمعت فيها أسماء كبيرة، ولم يخل أي مؤتمر للملتقى من مشاركة فاعلة للاعلاميين اللبنانيين».



وتقدم الخميس بالتعازي من عائلة الفقيد الاعلامي بسام براك ومن الجسم الاعلامي على رحيله.



وسئل الخميس عن الشخصيات التي سيكرمها الملتقى، فأوضح «أن هناك عشرات الأسماء المهمة ولن نقدر في حدود التكريم الذي هو من 7 إلى 10مكرمين ولقد وقعنا في مأزق وعاطفتي تغلبني، لذا جرى اختيار مجموعة من الأسماء. والتكريم مسألة تقديرية واخترنا الاسماء وفق معايير وضعناها».



وتحدث عن «لجنة صياغة خاصة سوف تعمل في أعقاب الملتقى على وضع التوصيات التي سترفع إلى مجلس وزراء الاعلام العرب في جامعة الدول العربية والى الجامعات والأكاديميات الإعلامية».



وختم متمنيا «على الاعلام تقديم صورة ايجابية للعرب والخليجيين عن لبنان، بعيدا عن التخويف، لأن دور الاعلام هو البناء وليس العكس. أنا مع عائلتي هنا منذ اسبوعين ولبنان بلد جميل وله فضل في النواحي الثقافية والعلمية والمعرفية».