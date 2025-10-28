يحيى حميدان



انتهت مواجهة القمة بين السالمية وضيفه القادسية بالتعادل السلبي مساء أمس على ستاد ثامر ضمن الجولة السادسة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وأصبح رصيد «السماوي» 10 نقاط في المركز الرابع، و«الأصفر» له 8 نقاط بالمركز الخامس، ليبتعد الفريق عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.



وغابت الخطورة عن المرميين في أول 25 دقيقة من زمن اللقاء، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، مع اعتماد الطرفين على تعطيل هجمات كل منهما للآخر في مناطق متقدمة.



ونشط القادسية بعد ذلك وهدد مرمى السالمية في أكثر من مناسبة، وجاءت المحاولة الأولى من عيد الرشيدي بتسديدة بعيدة وأمسك الحارس «السلماوي» المتألق يوسف الكندري كرته بسهولة (27)، ثم سدد الجناح الكونغولي نيسكينس كيبانو كرة أبعدها الكندري لركلة ركنية (33)، وحاول محترف «الأصفر» المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» هز الشباك إلا أن كرته ذهبت بجانب القائم الأيسر لمرمى «السماوي» (36).



وأهدر مهاجم السالمية، التونسي عماد اللواتي، فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بعدما هيأ فواز عايض الكرة له دون رقابة، ليسددها بعيدا عن مرمى حارس القادسية حميد القلاف (39)، لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ دون أهداف.



وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان تسريع وتيرة الأداء عبر الأطراف، إلا أن الفرص المتاحة للتسجيل كانت محدودة جدا بسبب تألق خط دفاع كل فريق.



وقام لاعب القادسية عيد الرشيدي بتحضير مميز للكرة ولم يتعامل معها «كهربا» كما يجب وسددها فوق المرمى (54).



ولم ينجح مدافع السالمية، البرازيلي أليكس ليما، في وضع الكرة بالشباك بعدما سدد الكرة قوية بعيدا عن مرمى القادسية (76)، وتألق حارس «الأصفر» حميد القلاف في إبطال كرة فواز عايض الخطيرة (79).



قاد المباراة الحكم الهولندي داني ماكيلي وأجاد في إدارتها، وأشهر بطاقة حمراء مستحقة لمحترف القادسية الليبي محمد صولة في الدقيقة 82.