

دارين العلي



قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طلب الوزارة بطرح مناقصة لأعمال تحديث الغلايات البخارية لعدد 8 غلايات في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، محددا 18 نوفمبر المقبل آخر موعد للعطاءات.



وقالت المصادر إن هذه المناقصة تأتي في إطار برامج الصيانة التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة وزيادة العمر الافتراضي لمكونات محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بما فيها محطة الصبية التي تعد من أهم المحطات التي تعول عليها الوزارة في إنتاج الكهرباء، حيث تصل قدرتها المركبة الإجمالية إلى 7046.7 ميغاواط وفقا لإحصاءات الوزارة الأخيرة، وتسهم هذه الإنتاجية في تلبية الاحتياجات المتزايدة سنويا على الطاقة، لاسيما خلال فترة الصيف.



وأوضحت المصادر أنه يتم تطبيق الإجراءات المتبعة، اذ تقدم الشركات المتنافسة عطاءاتها إلى الجهاز في الموعد المشار إليه ليتم فتحها وإحالتها إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الجهة ذات الشأن لدراستها وإعداد التوصية الفنية وإحالتها إلى الجهاز لاتخاذ قرار الترسية ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق وإبداء الموافقة على التعاقد والبدء في تنفيذ الأعمال.



وفي سياق منفصل، قالت المصادر إن الوزارة تنتظر موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد على إنشاء وإنجاز مبنى إدارة شبكات التوزيع طوارئ حولي بمنطقة السلام بكلفة 918579 دينارا، حيث أحالت الوزارة مناقصة المشروع مؤخرا إلى الديوان للمراجعة والتدقيق وإبداء الموافقة على التعاقد.