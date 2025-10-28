

أسامة دياب



أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية سامي الحمد بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت بجمهورية النمسا، مؤكدا عمق الروابط التي تربط البلدين الصديقين وتطورها المستمر في مختلف المجالات.



جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش حفل استقبال أقامته السفارة النمساوية بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الحياد الوطني، بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.



وقال الحمد إن الكويت تتطلع إلى مزيد من التعاون مع النمسا في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجانبين. وأضاف «نتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجانب النمساوي في تحقيق رؤية الكويت 2035، لما تمتلكه النمسا من خبرات وإمكانات تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد».



من جانبه، أكد سفير جمهورية النمسا لدى الكويت أولريخ فرانك أن العلاقات بين النمسا والكويت متميزة كونها تأسست على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، مشيرا إلى أن البلدين يشتركان في رؤى اقتصادية وإنسانية متقاربة، وأن النمسا تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا وداعما لرؤية الكويت 2035.



وقال فرانك «نحن دولتان صغيرتان نسبيا، لكنهما غنيتان بالموارد البشرية والاقتصادية، والأهم من ذلك أنهما دولتان مسالمتان تنظران إلى المستقبل بثقة».



واستعرض السفير النمساوي دلالات يوم الحياد الوطني الذي يصادف السادس والعشرين من أكتوبر، موضحا أنه يمثل محطة حاسمة في التاريخ النمساوي، إذ مهد الطريق لاستقلال البلاد الكامل بعد الحرب العالمية الثانية.



وأشار إلى أن البرلمان النمساوي أقر عام 1955 قانون الحياد الدائم عقب مفاوضات مكثفة مع القوى المتحالفة، ما مهد لانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي النمساوية واستعادة السيادة الوطنية الكاملة. وشدد فرانك على أن الحياد النمساوي لا يعني الحياد الأيديولوجي أو الأخلاقي، مؤكدا أن النمسا عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ المجتمع المنفتح، واحترام القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. ودعا السفير فرانك إلى ضرورة الدفاع عن القيم الديموقراطية والحريات في مواجهة موجات الكراهية والمعلومات المضللة التي تنتشر في العالم، مستشهدا بقول الفيلسوف النمساوي البريطاني كارل بوبر: «إذا لم ندافع عن التسامح في وجه غير المتسامحين، فسنقضي على التسامح نفسه».