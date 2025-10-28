المؤتمر بدأ بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين والخبراء بمشاركة رؤساء الدول وصناديق الثروة السيادية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت أمس فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار»، ويستمر حتى 30 الجاري.



وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل.



وسيشهد المؤتمر بالفترة من 28 حتى 30 الجاري، مجموعة متنوعة من الجلسات، ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيو اقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب استراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.



وعلى مدى الأيام المقبلة سيشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني.



وسيستقطب المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثا بارزا من خلال 250 جلسة حوارية، مما يعزز مكانة الرياض كونها مركزا عالميا رائدا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم، لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تشكل مستقبل الاستثمار.