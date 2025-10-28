معتز الضراب: حققنا نتائج قوية ومتميزة بدعم من خطتنا الإستراتيجية القائمة على نمو جودة الأعمال

«stc» عززت حصتها السوقية بتقديم أحدث الحلول التقنية الشاملة.. رغم التطورات الاقتصادية العالمية

الإنجازات المحققة تعكس التزام الشركة بالاستثمار الإستراتيجي ودفع عجلة النمو المستدام لتحقيق رؤيتها

الأداء المالي المرن يعكس نجاح الشركة بإدارة التكاليف وتحقيق التوازن بين النمو والاستثمار المستقبلي

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها لفترة الأشهر الـ9 المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 25.8 مليون دينار بنمو نسبته 4.5%، فيما بلغت ربحية السهم 26 فلسا، وسجلت قاعدة العملاء 2.2 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2025.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 2.9% لتصل إلى 255.7 مليون دينـــار، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائـــب والاستهـــلاك والإطفـــــاء بنسبة 8.7% لتصل إلى 69.2 مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهـــــم 232 فلســـا، وسجلــــت الموجودات نحو 486.7 مليون دينار، وحقوق المساهمين ما يعادل 231.4 مليون دينار.



نموذج تشغيلي مرن



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة م. معتز بن عبدالله الضراب: «حققت شركة الاتصالات الكويتية، نتائج قوية ومتميزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، بدعم من خطتها الاستراتيجية القائمة على نمو جودة الأعمال بالإضافة إلى اتباعها نموذج تشغيلي مرن مصمم خصيصا للارتقاء بأعمال الشركة وشركاتها التابعــــة».



وأضــــاف: «في ظل التطــــورات العالميـــــة الاقتصادية والسياسية القائمة، تحرص stc على تعزيز حصتها السوقية من خلال تقديم أحدث الحلول التقنية الشاملة والمتكاملة والمنتجات المبتكرة والمتقدمة التي تدعم احتياجات العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء».



وتابع بالقول: «كما أسهم الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية وخدمات شبكة الجيل الخامس المتقدمة إلى تسريع وتيرة تحديث الخطط الاستراتيجية وتوفير أفضل السبل التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة وعوائد مستدامة للمساهمين».



وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc خلال الربع الثالث من 2025، قال الضراب: «تعكس الإنجازات التي حققتها stc خلال الربع الثالث من عام 2025 التزام الشركة بالاستثمار الاستراتيجي ودفع عجلة النمو المستدام لتحقيق رؤية الشركة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية».



وأضاف: «تواصــــل الشركة، بعد إطلاقها شبكة الجيل الخامس المتقدمة في يونيو 2025، تعزيز التجربة الرقمية عبر مراقبة بنيتها التحتية باستخدام أدوات متخصصة تضمن كفاءة العمليات لتعزيز مكانتهــــا بالسوق، حيث قعت اتفاقيـــــات وشراكــــات مـــــع عدد من الجهات الحكومية لدعم التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تخدم المصالح المشتركة وتعزز تجربة العملاء».



أداء مالي قوي



وتحدث الضراب عن النتائج المحققة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، حيث قال: «حققت stc أداء ماليا قويا، مدعومة بنمو مستدام في مختلف القطاعات التشغيلية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 255.7 مليون دينار، محققة نموا بنسبة 2.9% خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، مقارنة بـ248.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق».



وأضاف: «جاء هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد، التي شكلــــت 78% من إجمالي الإيرادات. كما ساهمــــت إيرادات قطاع الأعمال بنسبـــــة 22% من إجمالي الإيــــرادات، بفضل الجهــــود المستمرة لتحسين نموذج أعمال الشركة، وتطوير الخدمات الرقميــــــــة، وتقديــــم حلـــول تقنية متكاملة تلبي احتياجــــات الشركات في مختلف المجالات».



وتابع، قائلا: «لقد أسفرت هذه النتائج عن نمو في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبـــة 8.7%، ليصل إلى 69.2 مليون دينار خلال التسعة أشهـــــر الأولى من عام 2025 والذي يعد الأعلى منذ سنوات، مقارنــــة بـ63.7 مليون دينار في الفتـــرة نفسهـــــا من عام 2024، مدعوما بارتفاع إيرادات الشركة وتحسين الكفـــــاءة التشغيليــــة».



وأضاف: «بلغ صافي الربح 25.8 مليون دينار (ربحية السهم 26 فلسا) بنسبة نمو 4.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ24.7 مليون دينار (ربحية السهم 25 فلسا) في الفترة نفسها من 2024، ويعكس هذا الأداء المالي المرن نجاح الشركة بإدارة التكاليف، وتحقيق التوازن بين النمو والاستثمار المستقبلي، مع الاستفادة من التحول الرقمي المتسارع محليا».



وأكد على أن هذه النتائج، إلى جانب التركيز المستمر على الكفــــاءة والابتكــــــار، تبرز قدرة «stc» على تعزيز الربحية وتحقيق نمو مستــــدام، مشيــــرا إلى أن قاعـــــدة عملاء «stc» بلغت نحو 2.2 مليــــون عميل مع نهايـــــة شهر سبتمبر 2025.



مركز مالي متين



وتعليقا على المركز المالي للشركة كما في 30 سبتمبر 2025، قال الضراب: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 486.7 مليون دينار كما في 30 سبتمبر من عام 2025، فيما بلغت إجمالي حقوق المساهمين 231.4 مليون دينار، ما يعكس متانــــة المركز المـــــالي واستقرار الهيكل الرأسمـــــالي للشركـــــة».



وأضاف: «نحافظ على تدفقات نقدية قوية ومركز مالي متين، للاستجابة بمرونة لتغيرات السوق والاستفادة من الفرص الواعدة، وتعزز هذه القوة المالية الخارطة الاستراتيجية للشركة، ما يتيح لها تحقيق نمو مستدام وتحسين العائدات التشغيلية، كما يتماشى مع رؤية الكويت للتحول الرقمي، مع الحفاظ على أحد أقوى مستويات الملاءة المالية بقطاع الاتصالات في المنطقة».



كما أكد الضراب: «تحرص stc على مراجعة وتحديث استراتيجيتها المالية بشكل دوري لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية ومواكبة التغيرات العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتناص الفرص الواعدة والحفاظ على ملاءتها المالية القوية في ظل مختلف الظروف.



وتنعكـــــــس هـــذه الاستراتيجية المالية على تحديث الاستراتيجية المؤسسية لـ«stc» لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية ودعم الموارد البشرية، لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، كما تعتمد «stc» على متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد نتائج استثماراتها الاستراتيجية وتحديد مدى كفاءة العمليات التشغيلية، عبر الاستفادة من خدماتها الرقمية المبتكـــرة.



وانطلاقا من حرصها على تحقيق عوائد لمساهميها وتعزيــــز ثقتهم بالشركة، تلتزم stc بتطبيق أرقى معايير الحوكمة والرقابة الداخلية، وترسيــــــخ ثقافــــــــة الشفافيــــة والكفـــاءة المؤسسية، بما يضمن استدامة الأعمال ويعزز من قدرتها على تحقيق التفوق التنافسي والتميز المؤسسي في بيئة عمل تتسم بالتغيرات السريعـــة والتحديــــات المستمرة.