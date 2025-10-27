هادي العنزي

خسر كاظمة من ضيفه الاتحاد السعودي 81-92 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، ليرفع "الاتحاد" رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، فيما وصل "البرتقالي" إلى النقطة الثالثة بالمركز الثاني.



ظهرت الفوارق بين كاظمة وضيفه الاتحاد السعودي منذ الدقائق الأولى للمباراة، بغياب المحترف الصربي ستراهينيا ميكوفيتش الذي بدا مكانه شاغرا، وزادت متاعب "البرتقالي" في الربع الثاني من المباراة بعد خروج محترفه الأميركي جاجوان جونسون للإصابة، ليتحمل القائد أحمد البلوشي، عبدالرحمن السهو، والأميركي فيل غرين العبء الأكبر من المباراة، في مواجهة عمالقة الاتحاد محمد المرواني أفضل لاعب في المباراة، والسنغالي إبراهيما فاييه، والأميركيان ايدي غاريل، و ايريك نيل، وناصر العبسي، بالإضافة إلى البدلاء المتميزين ياسر الجهني، مثنى المرواني، وعبدالمالك عاشور.



بدأ الاتحاد السعودي المباراة بصورة جيدة، ليخرج متقدما 27-20، وتمكن من المحافظة على ذات الفارق في الربع الثاني لينهي النصف الأول من "القمة الخليجية" 50-43.



تحسن أداء كاظمة في الربع الثالث، بفضل الروح القتالية العالية التي قدمها أغلب اللاعبين وتمكن من تقليص الفارق إلى نقطتين (57-59)، لكن أفضلية طول اللاعبين، ووفرة اللاعبين الجيدين في دكة البدلاء كانا عاملا حاسما لفريق المدرب اليوناني سلوبودان سوبوتيتش وترجيح كفة الاتحاد بنهاية الربع الثالث 67-64.



امتد التكافؤ في الربع الرابع والأخير، وواصل كاظمة ضغطه بغية معادلة النتيجة، واقترب قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق إلى فارق النقطتين فقط (79-81)، لكن حيوية لاعبي الاتحاد كانت حاضرة في اللحظات الحاسمة، ليخرج الفريق السعودي بفوز ثان تواليا يضمن به صدارة المجموعة الأولى.