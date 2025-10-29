أكدت اللجنة الأولمبية الكويتية أن تفعيل برنامج حماية اللاعبين وتوعيتهم يمثل أولوية قصوى، وأن توفير بيئة رياضية آمنة للرياضيين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية وضمان استمراريتهم وتطورهم في مسيرتهم الرياضية.



جاء ذلك في تصريح للمسؤولة عن حماية اللاعبين في اللجنة الأولمبية الكويتية نورة السعد لـ (كونا) على هامش مشاركة بعثة الكويت في منافسات الدورة الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين المستمرة حتى 31 الجاري، حيث أوضحت أن تفعيل اللجنة لمجال حماية اللاعبين خلال البطولات الرياضية خطوة نوعية مهمة، إذ يعد هذا الدور حديثا نسبيا في المنظومة الرياضية العالمية ويعنى بحماية فئتي الناشئين والشباب، ومشيرة إلى أن التركيز ينصب على نشر ثقافة الرياضة الآمنة وتوعية الرياضيين بحقوقهم وواجباتهم في بيئة خالية من أي شكل من أشكال الانتهاك أو السلوك غير اللائق.



وبينت السعد أنها بصفتها مسؤولة عن حماية اللاعبين يتجسد دورها في ضمان أن يتمكن جميع الرياضيين من المشاركة في بيئة آمنة ومحترمة تراعي حقوقهم كاملة ومنع أي إساءة بدنية أو نفسية أو لفظية فضلا عن ترسيخ ثقافة رياضية إيجابية قائمة على الاحترام والثقة.



وأشارت إلى أنه من أهم المهام التي تقوم بها بناء جسور ثقة مع اللاعبين من الجنسين بحيث يشعرون بالأمان عند التحدث وطلب المساندة بسرية تامة والوصول إلى حلول لأي مشكلة قد تعيق مسيرتهم الرياضية أو تؤثر على حياتهم الشخصية.



هذا، وتواصل بعثتنا مشاركتها بالمنافسات المتنوعة في الدورة الآسيوية، حيث شاركت في تصفيات السباحة حمود الحمود وصبا سلطان وجنا حسين وعمر الخلفان وحسن زيد رجب وسعود العنزي ومحمد الزبيد.



كما شاركت البعثة في منافسات كرة الطاولة بكل من: بدر الحوطي وبراك التورة وطلال البدر وفاطمة الشمري، وفي الريشة الطائرة شارك كل من: لجين الشايجي ويوسف أبا القلوب وفاطمة محمد وفضيلة رمضان.