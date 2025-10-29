أعلنت شركة «أمازون» نيتها إلغاء نحو 14 ألف وظيفة إدارية في قطاع الشركات، بالتزامن مع تكثيف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، في ظل جهودها لتقليص النفقات.



وكان الرئيس التنفيذي آندي جاسي قد صرح في يونيو الماضي، منذ توليه المنصب في 2021 وسعيه لخفض التكاليف، بأن الذكاء الاصطناعي المولد سيؤدي إلى تقليص حجم القوى العاملة في الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأوضح جاسي أن «أمازون» تعمل على أكثر من 1000 خدمة وتطبيق ذكاء اصطناعي مولد، إلا أن هذا الرقم يعد «جزءا صغيرا» مما تخطط الشركة لبنائه. وشجع جاسي الموظفين على المشاركة بخطط الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.



وفي وقت سابق من الشهر نفسه، كشفت «أمازون» عن استثمارها 10 مليارات دولار لبناء مقر جديد في ولاية كارولاينا الشمالية لتوسيع بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ضمن استثمارات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار منذ بداية 2024 في مراكز بيانات بولايات ميسيسيبي وإنديانا وأوهايو وكارولاينا الشمالية، لمواجهة الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنافس مع شركات عملاقة مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«مايكروسوفت».



وأشار جاسي، خلال مؤتمر هاتفي مع محللي الصناعة في مايو، إلى الإمكانات الهائلة لنمو أعمال «أمازون ويب سيرفيزيز» الخاصة بالشركة، مؤكدا أنها تستثمر بقوة في الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء وإعادة صياغتها، بما في ذلك الجيل الجديد من «أليكسا» المعروف باسم «أليكسا+».



وأعلنت «أمازون» خطوات لتقليل البيروقراطية، وقالت نائبة الرئيس الأولى لتجربة الأفراد والتكنولوجيا بيث غاليتي «تسريحات اليوم جزء من جهودنا لتعزيز قوتنا عبر تقليل البيروقراطية، وإزالة الطبقات، وتحويل الموارد لضمان استثمارنا في أهم أولوياتنا لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية».



وسيتم إخطار الفرق والأفراد المتأثرين بالتسريحات، مع منح معظم الموظفين 90 يوما للبحث عن وظيفة جديدة داخليا، وتوفير دعم انتقالي يشمل مكافآت نهاية الخدمة وخدمات إعادة التوظيف ومزايا التأمين الصحي لمن لا يجدون وظائف جديدة أو يختارون عدم البحث.



ويبلغ إجمالي عدد موظفي «أمازون» نحو 1.56 مليون، منهم نحو 350 ألف موظف في الشركة نفسها، وتمثل التخفيضات نحو 4% من القوى العاملة.



ووصف المدير الإداري لشركة «غلوبال داتا» نيل سوندرز التسريحات بأنها «عملية تنظيف شاملة للقوى العاملة»، مؤكدا أن «أمازون» تتصرف من موقع قوة بعد تحقيق نمو جيد، مع وجود مجال واسع للتوسع محليا ودوليا، لكنه أشار إلى الضغوط الخارجية مثل تضييق الأسواق العالمية وارتفاع التكاليف الأساسية.



وقال سوندرز «على الشركة أن تتخذ هذه الإجراءات إذا أرادت الاستمرار في تحقيق أداء جيد في صافي الربح، خصوصا مع حجم الاستثمارات التي تضخها في الخدمات اللوجيستية والذكاء الاصطناعي، مما يمثل تحولا من الاعتماد على رأس المال البشري إلى البنية التحتية التكنولوجية».



ومن المقرر أن تعلن «أمازون» نتائجها المالية الفصلية يوم الخميس المقبل.