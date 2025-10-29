

نظّم الأولمبياد الخاص الكويتي ملتقى العائلات الصحي الخامس ضمن فعاليات البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص للموسم 2025-2026 في مكتبة الكويت الوطنية، بحضور أم المعاقين الشيخة شيخة العبدالله ورئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص هناء الزواوي والمدير الوطني رحاب بورسلي ورئيس مجلس الأسر بالأولمبياد صديقة الأنصاري وعضو مجلس الأسر هدى الخالدي.



وشهد الملتقى محاضرة علمية للدكتور عيسى المشموم حول «أهمية تحفيز الدماغ في الإعاقات المختلفة»، والتي استعرض فيها برامج تحفيز الدماغ للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال أجهزة وتكنولوجيا متطورة لمساعدتهم في التغلب على المشكلات التي يمكن أن يعانوا منها.



وفي هذا الصدد، أشادت رحاب بورسلي بمستوى الطرح المميز والمعلومات القيمة والجديدة التي قدمها د.عيسى المشموم التي من شأنها تمكين أولياء الأمور والأسر في التعرف على وسائل علاج مبتكرة للعديد من المشاكل الصحية لأبنائهم من ذوي الإعاقة الذهنية ومختلف الإعاقات، وكذلك الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، كما أعربت عن سعادتها بتجاوب وتفاعل الحضور وأهالي اللاعبين مع المحاضرة، ما يعكس مستوى متميزا من الوعي يسهم في تهيئة الأسرة للمشاركة بفاعلية في العناية بصحة وسلامة اللاعبين.



وأضافت أن تعاون ووعي الأسرة يمثل حجر الزاوية في دعم برامج الأولمبياد الخاص وتمكينه من أداء رسالته في النهوض والارتقاء بجودة حياة أبنائنا من الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية. وأوضحت أن الملتقى هو إحدى فعاليات البرنامج الصحي الذي يضم حزمة من برامج الرعاية الصحية المقدمة للاعبين وأسرهم، منها الكشف الصحي على الرياضيين وإجراء الفحوصات الدورية لهم بجميع التخصصات وتقديم الخدمات الطبية في مجالات اللياقة البدنية والتغذية الصحية والصحة النفسية وتنفيذ البرامج التي تساعد على نشر الثقافة الصحية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والتوعوية والفحص الطبي لأولياء الأمور وتأهيل الكوادر الطبية في مجالات البرنامج الصحي إلى جانب إقامة الشراكات مع الجهات والمؤسسات الطبية والمتخصصين بالمجال الصحي، للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للاعبي الأولمبياد الخاص وتعزيز إمكانياتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.