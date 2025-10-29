

يعقوب العوضي



أسفرت نتائج الجولة الثانية من البطولة التنشيطية لكرة اليد، التي تستضيفها صالة مجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم، عن فوز برقان على النصر بنتيجة 36-29، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط تصدر بها الترتيب العام مؤقتا، بينما ظل رصيد «العنابي» على نقطتين في المركز الثالث، كما فاز اليرموك على العربي بنتيجة 36-35 ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وظل «الأخضر» على رصيده السابق بنقطة واحدة فقط. هذا، وتقام منافسات الجولة الثالثة الإثنين المقبل، حيث يلتقي السالمية والصليبخات في الـ 5:00 مساء، واليرموك مع برقان في الـ 7:00، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.