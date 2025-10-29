ياسر العيلة



عبر النجم أحمد العونان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحققه مسرحيته الحالية «النداء الأخير» التي تعرض على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وهي من تأليف أيمن الحبيل، إخراج علي دشتي، وتضم نخبة مميزة من النجوم العرب والخليجيين.



العونان تحدث لـ«الأنباء»، قائلا: بدأنا عروض المسرحية من 23 الجاري، وكان من المفترض ان يكون آخر عروضنا 29 من الشهر نفسه، لكن نظرا للإقبال الشديد من الجمهور تم التمديد حتى نهاية «الويك إند».



وأكمل: الحمد لله كل المؤشرات كانت تبشر بالخير بأن العمل سيحقق النجاح خاصة ان العروض كانت «SOLD OUT» من قبل العرض، فالمسرحية جميلة وكل المشاركين فيها نجوم، ودخول النجم الكوميدي الكبير بيومي فؤاد أعطى نكهة زيادة لها، وأشكر كل زملائي على تميزهم في تقديم أدوارهم بهذا الشكل الجميل، وأيضا أشكر هيئة الترفيه وشركة «صلة» ما قصروا معنا في شيء، وأشكر بشكل خاص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة على هذه الثقة، وإن شاء الله أنا وفريق المسرحية نكون على قدرها.



وعن الاستعانة بالمخرج علي دشتي بدلا من المخرج شملان النصار الذي أعلن من قبل انه مخرج العمل، أوضح: شملان مخرج شاب وجميل لكنه اعتذر لظروف خاصة به، الله يوفقه، ومعنا مخرج آخر موهوب هو علي دشتي ومجموعة نجوم المسرحية أنا وبيومي فؤاد وسلطان الفرج وفهد البناي ومحمد عاشور ونورة العميري، بالإضافة الى النجم القطري سعد بخيت والنجمة البحرينية سلوى بخيت، كلنا نملك الخبرة، وكل واحد يعرف أين يقف على خشبة المسرح، وكيف يتحرك، ولا نحتاج إلى توجيهات كثيرة، خاصة ان موضوع المسرحية اجتماعي وهذا الأمر سهل الأمر للمخرج علي دشتي.



وحول وجود الفنان محمد عاشور معه من جديد عقب آخر تعاون بينهما قبل عامين من خلال مسرحية «قابل للنشر»، تأليف أيمن الحبيل، وإخراج عبدالله البدر، رد: عاشور نجم جميل وله كاريزما لكن آخر عامين كان مع النجم الكبير طارق العلي.



وعن استمرار التعاون معه مع النجم القطري سعد بخيت، قال: هو فنان كبير، ومسرحية «النداء الأخير» العمل المسرحي الثالث الذي يجمعنا معا عقب مسرحيتي «الدكتور» و«الورثة»، وأجمل ما في المسرحية انها تضم نخبة من نجوم الخليج ومصر، وإن شاء الله إذا سمحت أوقات وظروف ومواعيد هؤلاء النجوم سنقوم بعمل جولة خليجية للمسرحية لعرضها في أبوظبي وقطر والكويت لأن تفاعل الجمهور مع قصتها وأحداثها يشجع على تقديمها من جديد.



وكشف العونان في نهاية حديثه عن أنه سيتوجه عقب انتهاء عروض المسرحية في الرياض إلى إنجلترا لعرض مسرحية «الدكتور» للطلبة الذين يدرسون في مدينة نيوكاسل 2 نوفمبر المقبل.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم أحمد العونان المسرحية في الكويت كانت «المسرحية المحترقة»، تأليف وإخراج يوسف الحشاش، كما يستعد حاليا لتصوير الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي الشهير «مرضي ودحام» مع النجم الكبير عبدالناصر درويش، إنتاج شركة «فيلاسو»، إخراج عبدالله العراك، ومالك صباح.