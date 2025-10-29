مفرح الشمري



تختتم الليلة فرقة مسرح الخليج العربي ورشتها الفنية في الكتابة والإخراج والتمثيل للمحاضر أحمد العوضي، وذلك خلال حفل يقام بهذه المناسبة يتصدى لإخراجه إبراهيم الشيخلي على خشبة مسرح الشامية تحت رعاية الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل وبحضور رئيس فرقة مسرح الخليج العربي ميثم بدر وعدد من المهتمين بالشأن المسرحي، ويقدمه المذيع هاشم أسد.



الحفل يقام بمشاركة من شركة «بست» للإنتاج الفني، وسيتم تكريم الطلبة المشاركين في الورشة، كما يتضمن عرضا مسرحيا بعنوان «زبانية» من تأليف وإعداد طلبة الورشة الفنية وإخراج أحمد العوضي، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية.