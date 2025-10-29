

في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجال المعلومات الائتمانية، قامت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) بزيارة رسمية إلى مقر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في مدينة الرياض، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستعراض التجارب الرائدة في تطوير صناعة المعلومات الائتمانية على المستويين المحلي والإقليمي. وجاءت الزيارة في إطار جهود ساي نت لتوسيع آفاق الشراكة الخليجية وتفعيل مشروع تبادل المعلومات الائتمانية من خلال بنية تحتية تقنية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الرقابية الخليجية والدولية، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادر في دورته السابعة والثلاثين والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، والذي يهدف إلى ترسيخ التكامل المالي والاقتصادي، وتعزيز بيئة الائتمان، بما يدعم الشفافية ويعزز الثقة بين الأسواق الخليجية.



وبهذه المناسبة، صرحت عالية الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت): تمثل زيارتنا إلى «سمة» خطوة مهمة في تعزيز التعاون الخليجي في مجال المعلومات الائتمانية. نحن في «ساي نت» نؤمن بأن تبادل الخبرات والربط الآمن بين الجهات الائتمانية الخليجية يسهم في رفع كفاءة السوق المالي، ويعزز من ثقة الجهات التمويلية في البيانات المتاحة. ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يدعم بيئة الائتمان ويواكب التطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي.