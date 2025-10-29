

اختتمت شركة الحمراء العقارية فعاليات النسخة السابعة من «رواثون الحمراء» تحت شعار «في التحدي حياة» بمركز الحمراء للتسوق، تأكيدا على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ونهجها المستدام في تعزيز الصحة المجتمعية ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتعكس هذه المبادرة دور الشركة كشريك مجتمعي فاعل يسعى إلى دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحياة الصحية وتحسين جودة الحياة في الكويت.



وشهدت فعالية هذا العام إقبالا واسعا من مختلف الفئات العمرية، حيث استقطب الحدث أكثر من 110 مشاركات ومشاركة، وسط أجواء رياضية نابضة بالحيوية وروح المشاركة والتفاعل، وعكست هذه الأجواء الوعي المتزايد بأهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز الصحة العامة وتميزت النسخة السابعة من «رواثون الحمراء» بإتاحة خيار التسجيل الفردي للمرة الأولى إلى جانب المشاركة الجماعية، ما أتاح لعدد أكبر من الأفراد فرصة خوض التجربة والمشاركة الفعلية في هذا الحدث السنوي المميز.



وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز الضويحي مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: نفخر بمواصلة تنظيم رواثون الحمراء للسنة السابعة على التوالي، والذي أصبح حدثا سنويا بارزا في المجتمع، ويحمل في طياته رسالة إنسانية وصحية تهدف إلى تعزيز الوعي حول سرطان الثدي وتأتي المبادرة ضمن برامجنا المستمرة في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، الهادفة إلى دعم المجتمع الكويتي في مجالات الصحة والرياضة، وتشجيع أفراده على تبني أسلوب حياة أكثر توازنا ونشاطا وحرصنا هذا العام على إتاحة المشاركة الفردية إلى جانب الجماعية لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز روح التفاعل المجتمعي في هذا الحدث السنوي.



وتواصل شركة الحمراء العقارية توسيع نطاق مبادراتها المجتمعية لتشمل مجالات إنسانية أوسع، حيث دعمت مؤخرا مبادرة «كرة القدم من أجل الإنسانية» المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل برعاية وزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمم المتحدة وقد استضافت الشركة المؤتمر الصحافي للإعلان عن البرنامج والذي تخلله عرض القمصان الموقعة، دعما للجهود الهادفة إلى بناء ملاعب للأطفال الفلسطينيين وتعزيز دور الرياضة كوسيلة لنشر الأمل والتضامن الإنساني.



ويأتي الحدث ضمن سلسلة من المبادرات الصحية والمجتمعية التي تواصل شركة الحمراء العقارية على تنظيمها لترسيخ ثقافة الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.



ومن أبرز المبادرات سباق «بيك» العمودي PEAK RACE الذي أقيم في برج الحمراء للأعمال، وفعالية Al-Hamra In Motion التي تنظم سنويا خلال شهر رمضان المبارك لتشجيع الزوار على ممارسة النشاط البدني من خلال برامج رياضية متنوعة بالتعاون مع تطبيق Burn، إلى جانب سباق المشي الجماعي Community Walkathon الذي يقام في مركز الحمراء للتسوق ويهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحية، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مركز دسمان للسكر من خلال فعاليات توعوية وفحوص واستشارات طبية.