الهيكل التنظيمي الجديد تضمن أميناً عاماً بدرجة وكيل وزارة تتبعه إدارتا المكتب الفني ومكتب الأمين العام



بشرى شعبان



تنفيذا لقرار وزيرة الشــؤون الاجتماعيـــة وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة رقم (114) لسنة 2025، القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة واختصاصاته التفصيلية، الذي تم تنفيذه، كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أن لجنة شؤون الموظفين في المجلس عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لاستكمال عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام وفق الهيكل التنظيمي الجديد، حيث تقرر تسكين 15 وظيفة إشرافية منها 3 مراقبين و12 رئيس قسم، إضافة إلى تثبيت مديرة إدارة مكتب الأمين العام للمجلس.



وبينت المصادر أن الهيكل التنظيمي الجديد تضمن أمينا عاما بدرجة وكيل وزارة تتبعه إدارتان هما المكتب الفني ومكتب الأمين العام، كما ضم أمينين عامين مساعدين بدرجة وكيلين مساعدين يشرفان على قطاع رعاية الأسرة والخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي، وتتبعه إدارتان هما الإرشاد النفسي والاجتماعي، ومراكز الحماية، بالإضافة إلى قطاع الشؤون القانونية والمالية والإدارية ونظم المعلومات، الذي تتبعه 3 إدارات، هي الشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والبحوث والتخطيط.



وتجدر الإشارة الى أن الهيكل الجديد تضمن 11 مراقبة تتبع الإدارات السبع، وهي الاتفاقيات والإعلام (مكتب الأمين العام)، والمراكز التخصصية، وشؤون المرشدين، وحماية الطفولة، والحماية من العنف الأسري (قطاع رعاية الأسرة والخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي، إضافة إلى مراقبات الشؤون الإدارية ونظم المعلومات، والشؤون المالية والميزانية، إلى جانب مراقبات التحقيقات والعقـــــــــــود، والإدارة القانونية، والتخطيط والتدريب، والبحوث والإحصاء (قطاع الشؤون القانونية والمالية والإدارية ونظم المعلومات)، مضيفة أن «الهيكل تضمن أيضا نحو 32 قسما يعنى بكل ما يخص أعمال المجلس المنوط به وفقا للمرسوم رقم (7/2007) القاضي بإنشائه».