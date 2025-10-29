أعلنت الهيئة العامة للشباب استضافة الكويت فعاليات برنامج رواد الأعمال الشباب الخليجي في الأول من نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ويستمر لسبعة أيام.



وأكد نائب المدير العام للهيئة لقطاع المشاريع بالتكليف د.مساعد الكريباني في بيان صحافي إن البرنامج المشترك يجسد حرص الكويت ودول مجلس التعاون على تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن استضافة الكويت لهذا الحدث الإقليمي تعكس مكانتها باعتبارها منصة شبابية إبداعية على مستوى المنطقة ودورها في تمكين الشباب من قيادة مسارات التنمية المستدامة.



وقال الكريباني إن البرنامج يهدف إلى تهيئة بيئة ريادية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والنقاشات الفكرية والجلسات التفاعلية بهدف تبادل الخبرات وتطوير مهارات الشباب الخليجي في مجالات التخطيط والإدارة والتمويل والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن البرنامج سيشهد تنظيم ورش تدريبية وزيارات ميدانية وجلسات حوارية مع خبراء وصناع قرار إلى جانب استعراض تجارب شبابية ناجحة من مختلف دول الخليج بما يسهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار الريادية الملهمة.



وبين أن هذا التعاون بين الهيئة العامة للشباب وبرنامج رواد الأعمال الخليجي يأتي في إطار رؤية مشتركة لتوسيع آفاق العمل الشبابي الخليجي، مؤكدا أن الكويت ماضية في دعم كل المبادرات والبرامج الرامية إلى بناء جيل خليجي مبدع قادر على قيادة اقتصاد المستقبل عبر الابتكار والتكامل المشترك.



وشدد على أن الهيئة العامة للشباب تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب الكويتي والخليجي على حد سواء، وتسعى إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات واقعية مستدامة بما يعزز مكانة الكويت عاصمة شبابية خليجية ووجهة لريادة الأعمال في المنطقة.