قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح إن تدشين الوزارة مركز تدريب النفط (OTC) يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة تنمية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان استدامة الخبرات المحلية ويعكس توجهها نحو التحول الرقمي والابتكار انسجاما مع مستهدفات رؤية «كويت 2035».



جاء ذلك في كلمة للشيخ نمر الصباح خلال احتفالية أقامتها الوزارة بمناسبة افتتاح مركز تدريب النفط (OTC) وإطلاق مبادرة «Copilot» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية والمقامة تحت رعاية وزير النفط طارق الرومي، وحضرها مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة حسين إبراهيم، والمدير العام لشركة «مايكروسوفت» الكويت علاء الدين كريم، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للعلوم الحياتية وممثل المعهد الأميركي للسلامة والصحة قيس عبدالحليم معرفي. وأكد أن افتتاح المركز يمثل خطوة استراتيجية ضمن مبادرات الوزارة لتنمية رأس المال البشري وبناء الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات الوزارة وتعزز دورها الإشرافي، وتأهيل الكوادر لتولي الوظائف القيادية والحرجة في القطاع النفطي، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المهني بين العاملين في الوزارة.



وأوضح أن المركز الجديد يعمل على قيادة التحول الرقمي والابتكار في التدريب من خلال إنشاء منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين الأسس العملية والتقنيات الرقمية الحديثة عبر إطلاق منصات تعلم إلكترونية مرنة تتيح التدريب في أي وقت ومن أي مكان، وتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاع النفطي، بالإضافة إلى رقمنة العمليات التدريبية بالكامل من التسجيل وحتى التقييم، بما يسهم في بناء بيئة تدريبية عصرية تدعم التطوير المؤسسي وترتقي بأداء الكوادر الوطنية. وبين أن المركز يركز كذلك على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي من خلال بناء شبكة تعاون محلية ودولية تسهم في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات ومواكبة أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن ذلك يشمل التكامل الحكومي عبر التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية لتوحيد المعايير ومواءمة احتياجات السوق، إلى جانب الشراكات التكنولوجية العالمية مع شركات رائدة مثل «مايكروسوفت» لتوفير أحدث الحلول البرمجية والسحابية والتدريب عليها، فضلا عن الشراكات الفنية المتخصصة مع مؤسسات مثل المعهد الأميركي للصحة والسلامة (HSI) لتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، التي تعد أولوية قصوى في القطاع النفطي. وأضاف أن المركز يسهم أيضا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة الوطنية من خلال المساهمة المباشرة في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» ودعم الاقتصاد الوطني عبر قطاع نفطي أكثر كفاءة وإنتاجية.