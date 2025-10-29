

تحت رعاية وبحضور محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر الصباح، وبمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية م.حمد الحمد، أقيمت فعالية مبادرة «نحو بيئة مدرسية خالية من النفايات الإلكترونية» في ثانوية عبدالله عبداللطيف الرجيب للبنين بمنطقة بيان، وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع شركة زين للاتصالات وبنك بوبيان والخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت والجامعة العربية المفتوحة.



وتهدف المبادرة التي تنفذها شركة ECO بالتعاون مع وزارة التربية، إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وتشجيعهم على التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة وإعادة تدويرها بشكل سليم، لما تحتويه من مواد ضارة قد تؤثر على صحة الإنسان والبيئة.



وتسعى المبادرة إلى نشر ثقافة إعادة التدوير بين فئات المجتمع وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في المدارس، انسجاما مع أهداف رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة.



وتضمنت الفعالية فقرات توعوية بيئية تناولت أضرار النفايات الإلكترونية وسبل جمعها في الحاويات المخصصة لإعادة التدوير بهدف التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات التعليمية في حماية البيئة والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.



وفي ختام الندوة، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة التربية والجهات المشاركة في دعم المبادرات البيئية، مشيدا بالدور التوعوي الذي تسهم به هذه الفعاليات في نشر الثقافة البيئية بين الطلبة، مؤكدا حرص المحافظة على تعزيز مثل هذه المبادرات في المدارس لترسيخ السلوك الإيجابي والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وبناء جيل واع يحافظ على بيئته ويسهم في استدامتها.