يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم المواجهة النهائية لبطولة الاتحاد في الـ 7 مساء اليوم، إذ يلتقي القادسية والكويت على اللقب، فيما تسبقها في الـ 5 مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تجمع كاظمة مع برقان.



بلغ القادسية مباراة اليوم بعد تخطيه كاظمة بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف نهائي التي جمعتهما قبل 3 أيام، بينما وصل الكويت إليها عقب تخطيه برقان بثلاثية دون رد. ويسعى الفريقان لحسم اللقب خاصة أنهما يتقاسمان الألقاب في السنوات الأخيرة إلى جانب كاظمة، وتعتبر مواجهة اليوم صعبة على الطرفين، واللذان التقيا في الدور التمهيدي وكان القادسية المتفوق في المواجهة بنتيجة 3-1، لكن الليلة مختلفة، فالأصفر يسعى لتكرار الفوز بينما يبحث «الأبيض» عن الثأر.



وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن موعد انطلاق بطولة الدوري العام، والتي ستقام منافساتها على الصالة نفسها بداية من 11 ديسمبر المقبل.