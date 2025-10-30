لحق الاتحاد المنقوص بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفه النصر 2-1 أمس الأول على ملعب «الأول بارك».



سجل للاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (15) والجزائري حسام عوار (45+2) وللنصر البرازيلي أنجيلو غابريال (30).



وأكمل الاتحاد اللقاء منذ الدقيقة 49 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد الجليدان ببطاقة حمراء.



ونجح بنزيمة في افتتاح التسجيل بعد أن سدد من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة رائعة من الفرنسي موسى ديابي (15).



وأدرك النصر التعادل حين أرسل البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى أنجيلو الذي أسكنها الشباك (30).



وأعاد عوار التقدم للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك (45+2).



وتعرض الاتحاد لضربة كبيرة مطلع الشوط الثاني عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعبه الجليدان (49) بعد كرة مشتركة مع أيمن يحيى.



ولم يستطع النصر تغيير مجرى المباراة على الرغم من تفوقه العددي ليحافظ الاتحاد على تقدمه حتى النهاية ويخرج منتصرا.



وبلغ الهلال الدور نفسه بعد فوزه على مضيفه الأخدود بهدف سجله البرازيلي ماركوس ليوناردو (45+3 من ركلة جزاء).



وانتزع الشباب تأهلا صعبا للدور ربع النهائي، عقب فوزه الصعب على ضيفه الزلفي من الدرجة الثانية بهدف سجله البلجيكي يانيك كاراسكو (35 من ركلة جزاء).



وحقق القادسية فوزا مستحقا عندما حول تأخره بهدف أمام الحزم إلى فوز 3-1.