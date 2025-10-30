حجز فريقا ريال سوسيداد وإشبيلية مقعديهما في الدور الثاني لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد تحقيقهما انتصارين كبيرين خارج الديار أمس الأول، ضمن منافسات الدور الأول للمسابقة.



وجاء تأهل ريال سوسيداد بعد فوزه 3-0 على مضيفه نيغريرا، في مواجهة فرض خلالها الفريق الباسكي سيطرته الكاملة منذ البداية وحتى النهاية، ليحجز مكانه في الدور المقبل دون عناء. وفي المقابل، واصل إشبيلية نتائجه الإيجابية محليا، بعدما اكتسح مضيفه توليدو 4-1، ليؤكد جاهزيته لاستعادة التوازن هذا الموسم.



وأسفرت مواجهات أمس الأول عن خروج لاس بالماس من البطولة مبكرا، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام إكستريما دورا 1-3، بينما حقق هويسكا انتصارا مريحا 3-0 على أوتيبو، ليواصل مشواره في المسابقة بثقة.



وفي مباريات أخرى ضمن الدور الأول، واصل فالنسيا عروضه القوية بالفوز الساحق على ماراسينا 5-0، في مباراة شهدت تألق خط الهجوم، ليعزز «الخفافيش» معنوياتهم قبل قمة الدوري المقبلة أمام ريال مدريد السبت القادم.



كما تأهل جيرونا بصعوبة على حساب كونسانسيا بنتيجة 3-2، فيما اكتسح غرناطة مضيفه رواد 5-1، وحقق ألباسيتي الفوز على سان فيرناندو 3-0.