بلغ بوروسيا دورتموند الدور الثالث من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، أمس الأول ضمن الدور الثاني.



وجاءت مباراة القمة بين الفريقين نارية بامتياز، إذ بعد أن تقدم أنسغار كناوف بالنتيجة لفرانكفورت في الدقيقة السابعة، رد يوليان براندت مطلع الشوط الثاني فارضا التعادل (48).



وبعد أن عجز الفريقان عن التسجيل قبل نهاية الوقت الأصلي، احتكما إلى التمديد فاستمرت المراوحة على حالها قبل أن يتمكن دورتموند حامل لقب المسابقة خمس مرات من حسم المباراة بركلات الترجيح بعد أن سجل البرتغالي فابيو سيلفا، نيكلاس زوله، كارني تشوكويميكا، وفيليكس نميشا ركلاته الأربع كافة، فيما أضاع الياباني ريتسو دوان والجزائري فارس الشيبي ركلتين لأصحاب الأرض المتوجين أيضا بخمسة ألقاب في مسابقة الكأس.



وكانت المباراة بمنزلة إعادة لنهائي كأس ألمانيا عام 2017 التي حسمها دورتموند 2-1، وحينها كان مدرب الأخير، الكرواتي نيكو كوفاتش، على رأس الجهاز الفني لفرانكفورت.



من جهة أخرى، تغلب هرتا برلين على ألفرسبرغ من الدرجة الثانية 3-0، وحذا حذوه هامبورغ بالتأهل بتغلبه على مضيفه هايدنهايم 1-0.



وجاءت المفاجأة الكبرى بفوز هولشتاين كيل من الدرجة الثانية على مضيفه فولفسبورغ 1-0.



وفاز كل من لايبزيغ على أنرجي كوتبوس من الدرجة الثانية 4-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ على كارلسروهر من الدرجة الثانية 3-1، وبوخوم من الدرجة الثانية على أوغسبورغ 1-0.