

القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي، خلال استقباله أمس السفير محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددا على أن أمن السودان واستقراره يعدان جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.



وبحث الوزيران آخر المستجدات على الساحة السودانية، ولاسيما الأوضاع في مدينة الفاشر وما تشهده من تطورات إنسانية وأمنية.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، والتزامها بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.



وأشار الوزير إلى انخراط مصر بفاعلية في المسارات الساعية إلى وقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.



واستعرض الوزيران أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية وإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث أكد الوزير عبدالعاطي استعداد مصر لتوسيع التعاون في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم دعما لاحتياجات الشعب السوداني الشقيق.



وتناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.



واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، بما يعزز أواصر الأخوة التاريخية بين مصر والسودان ويدعم تطلعات الشعبين نحو الأمن والتنمية والاستقرار.