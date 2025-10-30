

بداح العنزي



أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور 3 قرارات إدارية بنقل 309 موظفين ومفتشي نظافة.



وتضمن القرار قطع البدلات التالية من المذكورين (الطعام، السهر، المناطق النائية، والشاشة).



وفيما يلي أسماء المنقولين إلى الإدارات الجديدة من مفتشي النظافة:



المادة الأولى



ينقل التالية أسماؤهم، وذلك حسب مقر العمل قرين كل منهم، وفقا للتالي:



٭ محمد عبدالله المطيري - مركز الدوحة.



٭ علي سليمان زويد - مركز شمال غرب الصليبخات.



٭ خالد مشعل زويد - مركز شمال غرب الصليبخات.



٭ غانم حبيب العازمي - مركز علي صباح السالم.



٭ محمد مخلد مرزوق - مركز الصباحية.



٭ ضاري صالح الحيان - مركز الأحمدي.



٭ أسامة زيد العازمي - مركز فهد الأحمد.



٭ سلمان خالد الصواغ - مركز علي صباح السالم.



٭ فيصل ذياب العازمي - مركز علي صباح السالم.



٭ فالح عبدالله العازمي - مركز صبحان.



٭ علي سعود صعفاك - مركز القصور والعدان.



٭ عبدالرحمن سعود العازمي - مركز القصور والعدان.



٭ عبدالعزيز منصور حسين - مركز جابر العلي.



٭ عبداللطيف نايف الحماد - مركز بيان ومشرف.



٭ أحمد مشعل العازمي - مركز المطلاع.



٭ عمر غازي الرشيدي - مركز جابر الأحمد.



٭ يوسف بندر العازمي - مركز أبوحليفة والمنقف.



٭ سعد فالح قريعيط - مركز صباح الأحمد السكنية A.



٭ محمد فهد العازمي - مركز الوفرة.



٭ عبدالرحمن سعد الرومي - مركز الوفرة.



٭ هادي مخلد العازمي - مركز الوفرة.



٭ أحمد فجري العازمي - مركز الوفرة.



٭ بدر أحمد العازمي - مركز الوفرة.



٭ ناصر سالم العازمي - مركز علي صباح السالم.



٭ حمود جمعان المرزوق - مركز الصباحية.



٭ عبدالعزيز ارشيد العازمي - مركز شرق.



٭ محمد جواد سناسيري - مركز شرق.



٭ خالد ابراهيم الزكري - مركز شرق.



٭ بدر شامخ الرشيدي - مركز شرق.



٭ وليد عبدالرحمن احمد - مركز القبلة.



٭ يوسف عباس الحداد - مركز القبلة.



٭ علي بدر اظبيه - مركز القبلة.



٭ بدر علي الصالح - مركز القبلة.



٭ عبدالرحمن نوري الراشد - مركز القبلة.



٭ عبدالرحمن محمد العلي - مركز القبلة.



٭ حامد سعد الفضلي - مركز القادسية.



٭ احمد فهد المريشد - مركز القادسية.



٭ سعود نصار الشريعان - مركز القادسية.



٭ ابراهيم خليل العطار - مركز الدعية.



٭ يوسف خالد سيف - مركز الدعية.



٭ علي ناصر الشحيتان - مركز الدعية.



٭ ضحوي ضرباح العدواني - مركز الجزر.



٭ أحمد فلاح السنافي - مركز الجزر.



٭ عبدالله حمد الهاجري - مركز الجزر.



٭ نواف فلاح العازمي - مركز السرة.



٭ احمد راشد الحشان - مركز السرة.



٭ خلف مبارك الحربي - مركز السرة.



٭ عبدالرحمن سلمان الهزيم - مركز السرة.



٭ كمال احمد كمال - مركز قرطبة.



٭ يوسف رياض الدوسري - مركز العديلية.



٭ احمد بدر العتيبي - مركز العديلية.



٭ احمد خالد المناعي - مركز الفيحاء.



٭ حمد راشد الهاجري - مركز الفيحاء.



٭ عبدالله دواس الدواس - مركز الفيحاء.



٭ سلطان فهد دهراب - مركز الروضة.



٭ عبدالله جمعان العازمي - مركز مبارك الكبير.



٭ عبدالوهاب علي - مركز النزهة.



٭ ابراهيم خالد النصرالله - مركز النزهة.



٭ محمد مفلح المطيري - مركز النزهة.



٭ خالد غانم الوهيب - مركز الروضة.



٭ بدر ناصر الهاجري - مركز الصليبيخات.



٭ فالح مهدي ماطر - مركز الصليبيخات.



٭ سعد سعود الهاجري - مركز الصليبيخات.



٭ عبدالرحمن يوسف الصقر - مركز جابر الأحمد.



٭ احمد حمود العازمي - مركز جابر الاحمد.



٭ فهد طلال العازمي - مركز جابر الاحمد.



٭ نواف طلال العازمي - مركز جابر الاحمد.



٭ عبدالله سالم العازمي - مركز جابر الاحمد.



٭ عوض مرزوق الجويسري - مركز جابر الاحمد.



٭ تركي فلاح العازمي - مركز جابر الاحمد.



٭ عبدالرحمن بدر الشمري - مركز جابر الاحمد.



٭ عبدالله خالد العازمي - مركز جابر الاحمد.



٭ سعود عبدالعزيز الكندري - مركز الشامية.



٭ عبدالوهاب جزا الشمري - مركز الشامية.



٭ بدر محمد البدري - مركز الشامية.



٭ معاذ عبدالله العتيبي - مركز كيفان.



٭ جابر خالد المصيليخ - مركز كيفان.



٭ داود سليمان سالم - مركز الدوحة.



٭ احمد فهد العازمي - مركز الدوحة.



٭ احمد خميس البذالي - مركز الدوحة.



٭ فهد فهاد العازمي - مركز الدوحة.



٭ طلال حمود الخالدي - مركز الشويخ الصناعية.



٭ محمد نايف المطيري - مركز الشويخ الصناعية.



٭ عقيل حسن الشطي - مركز الشويخ الصناعية.



٭ عبدالله عبدالرحمن الحبيب - مركز الشويخ الصناعية.



٭ فواد مطلق المطيري - مركز الشويخ الصناعية.



٭ ضاري وليد الزامل - مركز الشويخ الصناعية.



٭ خالد سلطان العتيبي - مركز الشويخ الصناعية.



٭ عبدالرحمن عبدالعزيز الديحاني - مركز الشويخ الصناعية.



٭ بندر ناصر المطيري - مركز الشويخ الصناعية.



٭ نهار مطلق المطيري - مركز الري.



٭ سلطان عبدالعزيز العنزي - مركز الري.



٭ عبدالعزيز عبدالله الزعبي - مركز الري.



٭ محمد مناور العتيبي - مركز الري.



٭ عبدالله احمد العدواني - مركز الري.



٭ مرزوق حمود العازمي - مركز شمال غرب الصليبيخات.



٭ عبدالله محمد العازمي - مركز شمال غرب الصليبيخات.



٭ عبدالله جمال الداوي - مركز شمال غرب الصليبيخات.



٭ سعود عبدالله العازمي - مركز الجابرية.



٭ فواز علي سالم - مركز الجابرية.



٭ جراح احمد السعدي - مركز القيروان.



٭ يوسف درباس الصواغ - مركز مشرف وبيان.



٭ فهد سعود المجاوب - مركز عبدالله مبارك.



٭ عبدالهادي صغير العجمي - مركز مبارك الكبير.



٭ محمد سعد العازمي - مركز مبارك الكبير.



٭ أحمد حمود العازمي - مركز صبحان.



٭ عبدالرحمن الدماك - مركز الفنيطيس.



٭ حمود سالم العازمي - مركز صبحان.



٭ نايف مجبل العازمي - مركز صبحان.



٭ خالد سعد المطيري - مركز صباح السالم.



٭ فيصل فاضل العازمي - مركز أبوحليفة والمنقف.



٭ عشوي عوض العنزي - مركز كبد.



٭ غانم حسين الخالدي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ الحسن محمد الذايدي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ عادل فضل العنزي - قسم الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ مشاري احمد الخالدي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ عبدالرحمن العنزي - قسم الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ ناصر حمد العنزي - قسم الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ مشاري جاسم الحسيني - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ عبدالله نواف العنزي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ عبدالله غانم الفضلي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ فهد غلاب الظفيري - قسم الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ حسام فارس الظفيري - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ سيف احمد عبدالله - قسم الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ عبدالعزيز شافي بوعجيم - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ ناصر حمدان الضفيري - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ عبدالرحمن السعيدي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ بندر حمد الظفيري - قسم الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ سالم موسى السعيدي - الباعة المتجولون - الجهراء.



٭ احمد صباح الفيلكاوي - مركز صبحان.



٭ عيد فهد العليوي - مركز سلوى.



٭ محمد سالم العنزي - مركز الجهراء.



٭ محمد يوسف العنزي - مركز الجهراء.



٭ خالد نقيمش العنزي - مركز تيماء.



٭ جراح عبدالله سعدان - مركز تيماء.



٭ تركي علي الفراع - مركز سعد العبدالله.



٭ خالد صالح أبوقذيله - مركز سعد العبدالله.



٭ عامر بجاد ابورميه - مركز سعد العبدالله.



٭ عبدالله عيد الديحاني - مركز الصليبية.



٭ حمد محمد السعدي - مركز العبدلي.



٭ عبدالله خالد الذايدي - مركز السالمي.



٭ محمد شجاع العتيبي - مركز كبد.



٭ حمد مساعد البسيس - مركز الباعة المتجولين.



٭ علي عيد البرازي - مركز أشبيلية والرحاب.



٭ مشعل فيحان المطيري - مركز العارضية.



٭ خالد محمد المجرن - مركز مشرف وبيان.



٭ عيد علي العازمي - مركز الرميثية.



٭ فهد مرزوق العازمي - مركز القصور والعدان.



٭ سعد مشعل حواس - مركز صباح الأحمد A.



٭ عقيل يوسف عقيل - مركز جابر الأحمد.



٭ سعد مزيد ادغام - مركز عبدالله مبارك.



٭ سعود مشاري الرشيدي - مركز جليب الشيوخ.



٭ عبدالله فيحان الحربي - مركز الصليبيخات.



٭ فهد جمعان الشبو - مركز الشعب وميدان حولي.



٭ طلال محمد الصانع - مركز حولي.



٭ محمد باسل بوحمد - مركز حولي.



٭ ضاري زيد العرو - مركز حولي.



٭ سعود سالم العميرة - مركز الجابرية.



٭ خالد راضي الشبو - مركز السالمية.



٭ خالد فايز الصواغ - مركز السالمية.



٭ فيصل فالح الشحومي - مركز السالمية.



٭ مرزوق احمد الشبو - مركز السالمية.



٭ مهنا فهد السحيب - مركز الرميثية.



٭ عبدالعزيز محمد المجرن - مركز سلوى.



٭ فواز رشيد بطيحان العازمي - مركز الظهر.



٭ محمد مقبل العازمي - مركز الظهر.



٭ مساعد حمود العازمي - مركز الظهر.



٭ محمد سعود الحجيلان - مركز الظهر.



٭ عثمان ثامر العلاطي - مركز الظهر.



٭ ناصر بدر ادغيمان العازمي - مركز الظهر.



المادة الثانية



تقطع البدلات التالية: (بدل الشاشة وبدل مناطق نائية) للأسماء الواردة أعلاه.



المادة الثالثةعلى الجهات المختصة تعديل نظام الحضور والانصراف (البصمة) للمذكورين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل.



المادة الرابعة



على مراكز عمل الموظفين المنقولين منها عدم تسليمهم آخر يوم عمل إلا بعد التأكد من قيامهم بإنهاء أو تحويل كافة المعاملات على برنامج المراسلات الموحد او اي أنظمة أخرى عاملة بالبلدية، وتتحمل جهة العمل مسؤولية ذلك، وعليها التنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات بهذا الشأن حتى إتمام كافة المعاملات.



المادة الخامسةعلى كافة قطاعات البلدية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.



مفتشو النظافة والإعلانات



المادة الأولىينقل المذكورون أدناه إلى المراكز الواردة قرين كل اسم:



٭ غروب سعد الشمري - قسم مراكز النظافة - الأحمدي.



٭ أفنان ياسين عبدالكريم - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - العاصمة.



٭ دلال علي الحمر - قسم مراكز النظافة - الأحمدي.



٭ مريم سعود الضفيري - قسم التفتيش - العاصمة.



٭ أسماء جابر الديحاني - قسم التفتيش - العاصمة.



كوثر محمود صرخوه - قسم متابعة مخالفات. اشغالات الطرق - حولي.



شيخة عجيل جريبيع - متابعة مخالفات اشغالات الطرق - حولي.



الزهراء طاهر علي - متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



ماريا حسين النصار - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



زهراء عبدالرضا قمبر - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



رتاج فيصل العثمان - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



سعاد وليد الحملي - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



وفاء فيصل الخالدي - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



ياسمين عايد الفضلي - قسم مراكز النظافة - الجهراء.



فاطمة عامر السعد - قسم مراكز النظافة - الأحمدي.



غدير عبدالرسول رستم - قسم مراكز النظافة - الأحمدي.



نوف سعد العنزي - قسم مراكز النظافة - العاصمة.



سميرة جربي العنزي - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - حولي.



خلود محمد غلوم - قسم متابعة مخالفات النظافة - الأحمدي.



عذاري حسين العنزي - قسم مراكز النظافة - الأحمدي.



المادة الثانية



تكون مباشرة العمل للسادة الواردة أسماؤهم بالقرار بنظام الدوام الصباحي، وعلى الجهات المعنية قطع البدلات التالية: (بدل المناطق النائية - بدل شاشة) إن وجد.



المادة الثالثة



على الجهات المختصة تعديل نظام الحضور والانصراف (البصمة) للمذكورين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل.



المادة الرابعة



على مراكز عمل الموظفين المنقولين منها عدم تسليمهم آخر يوم عمل إلا بعد التأكد من قيامهم بإنهاء أو تحويل كافة المعاملات على برنامج المراسلات الموحد أو أي أنظمة أخرى عاملة بالبلدية، وتتحمل جهة العمل مسؤولية ذلك، وعليها التنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات بهذا الشأن حتى إتمام كافة المعاملات.



المادة الخامسة



على كافة قطاعات البلدية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.



المادة الأولى



ينقل المذكورون أدناه إلى المراكز الواردة قرين كل اسم.



عادل مبارك المطيري - قسم مراكز النظافة



فهد أحمد الغريب - متابعة تنفيذ عقود النظافة



أحمد مجبل الغريب - متابعة تنفيذ عقود النظافة



منصور فالح العازمي - متابعة تنفيذ عقود النظافة



سعود جمعان المطيري - قسم مراكز النظافة



عذاري سالم الشمري - قسم مراكز النظافة



عبدالعزيز فهد الهولة - إزالة المخالفات - الفروانية



شريفة فوزي الشهاب - الدعم المالي والإداري - الأحمدي



بدر رشيد الرشيدي - مراكز النظافة - الفروانية



سعد ناصر العزمي - قسم متابعة تنفيذ عقود النظافة - الأحمدي



وضحة مساعد الجليبي - مراكز النظافة - الأحمدي



محمد بندر العتيبي - قسم متابعة تنفيذ عقود النظافة - الأحمدي



دانة عبدالمحسن البناي - محاسبة الانشاءات المشاريع



شيخة تريحيب المطيري - السكرتارية - الجهراء



مجاوب عبدالله المجاوب - قسم التحصيل الشؤون المالية



أسامة أحمد محمد - قسم التنسيق والمتابعة لشؤون الموظفين



مرشد عبدالوهاب الشمري - قسم الأمن والسلامة قطاع المالية والادارية



انهار محمد العنزي - قسم متابعة المشروعات



شيخة طلال العدواني - الدعم المالي والاداري - الاحمدي



ألطاف سعود الحربي - شعبة السكرتارية - الجهراء



سعد محمد الرشيدي - مراكز النظافة - الجهراء



فايز فهد الجبلي - الدعم المالي والاداري - الفروانية



مسعود محمد السبيعي - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - الجهراء



آمنة سالم الهاجري - مراكز النظافة - العاصمة



ناصر راشد الهاجري - قسم مركز النظافة - الأحمدي



عبدالله ظاهر الحسيني - إزالة المخالفات - الجهراء



طاهر توفيق القطان - قسم مراكز النظافة - العاصمة



رياض عبدالرحمن الدويسان - قسم مراكز النظافة - العاصمة



فهد خير الله علي - قسم مراكز النظافة - العاصمة



عبدالمحسن السعيد - قسم مراكز النظافة - العاصمة



خالد فاروق العوضي - مراكز النظافة - العاصمة



نادر فيصل الوهيب - قسم مراكز النظافة - العاصمة



طلال خالد العريفي - مراكز النظافة - العاصمة



فيصل محمد العازمي - قسم مراكز النظافة - العاصمة



مشعل حمد الجخيدب - قسم مراكز النظافة - العاصمة



محمد فالح العازمي - قسم مراكز النظافة - العاصمة



ناصر عبدالله المويزري - السكرتارية - العاصمة



فهد عماير الرشيدي - مراكز النظافة - العاصمة



سعد هادي فالح - قسم مراكز النظافة



رزان سعد الشمري - الدعم المالي والاداري - الاحمدي



إيمان نوري العنزي - مراكز النظافة - الاحمدي



نور توفيق الفيلي - تراخيص الإعلانات - الجهراء



عبدالعزيز يوسف الشايع - قسم تدقيق الايرادات المالية والادارية



تهاني حليوي البغيلي - الشهادات الصحية - الفروانية



شهد حامد المطيري - الشهادات الصحية - الفروانية



مشاعل جديع الدعمي - قسم الشهادات الصحية - الفروانية



مشاعل معلث الرشيدي - تراخيص الإعلانات - الفروانية



محمد فهد الرشيدي - مراكز النظافة - الفروانية



ضاري خالد المويزري - قسم مراكز النظافة - الفروانية



عبدالرحمن علي العنزي - قسم الدعم المالي والإداري - الفروانية



فهد عبدالله الدويلة - الدعم المالي والإداري - الفروانية



زينب علي الشطي - الدعم المالي والإداري - الفروانية



راشد سليمان الحداد - الدعم المالي والإداري - الفروانية



سعود علي المطيري - الدعم المالي والإداري - الفروانية



جمعان هزاع العتيبي - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - الاحمدي



أحمد خالد الكندري - قسم عهد الوحدة التنظيمية الشؤون الادارية



الهنوف فلاح الزعبي - الشهادات الصحية - الفروانية



احمد حسين الهاجري - الشهادات الصحية - الفروانية



غدير خلف الزعبوط - الشهادات الصحية - الفروانية



نورة هزاع الديحاني - الشهادات الصحية - الفروانية



مريم عبدالمحسن سكيني - السكرتارية - الفروانية



عائشة سويلم الرشيدي - قسم مراكز النظافة - الفروانية



هاجر باقر الفيلي - الدعم المالي والاداري - مبارك الكبير



سعاد صقر العنزي - تراخيص السلامة - الاحمدي



وليد احمد الرشيدي - تدقيق القوائم التجارية المالية والادارية



عمر نايف العازمي - قسم متابعة تنفيذ عقود النظافة - الفروانية



هزاع مطلق الرشيدي - قسم الطوارئ - الفروانية



غدير قاسم علي - شعبة السكرتارية - العلاقات العامة



جراح مطلق المطيري - قسم العهد الشخصية المالية والادارية



أحمد سالم العنزي - قسم إنهاء الخدمة شؤون الموظفين - الجهراء



طلال خالد الصباح - قسم مراكز النظافة - حولي



محمد خالد الناصر - شعبة السكرتارية - العاصمة



فهد سعد العازمي - قسم متابعة تنفيذ عقود النظافة - حولي



أحمد عادل المصري - تدقيق الرواتب المالية والادارية



محمد خالد الفضلي - قسم مراكز النظافة



عبدالكريم محمد شعيب - قسم التحصيل المالية



زهرة عبدالهادي الوزن - قسم متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج المعلومات



حسن عبدالرضا حسين - رواتب الخدمات المالية



فاطمة علي المهنا - قسم الحفظ المالية



عبدالرحمن محمد المطيري - قسم الخزينة العامة المالية



العقيلة زينب بهمن - قسم الصرف والحسابات الخارجية المالية والادارية



حامد أحمد أحمد - قسم الممارسات المالية



أمينة وليد أحمد - قسم المحاسبة العامة المالية



ناصر حجاب الميموني - مراكز النظافة - الأحمدي



سالم عيد الرشيدي - قسم تدقيق الإيرادات المالية



سبيكة حمد بن سلامة - قسم المحاسبة العامة شؤون الموظفين



علي حسن المويزري - مراكز النظافة - الفروانية



موسى عليان الرشيدي - قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق - العاصمة



شيخة حمود العازمي - مراكز النظافة - العاصمة



آلاء خالد الغنام - قسم مراكز النظافة - الأحمدي



مشاعل فارس المطيري - السكرتارية - الجهراء



ملحة سعد المطيري - السكرتارية - الفروانية



سعد وسمي فلاح - الأحمدي



هيفاء سعيد ناصر - الشهادات الصحية - الاحمدي



هيا فيحان العنزي - شعبة المتابعة المساحة



هدى أحمد سلامة - قسم البعثات والاجازات الدراسية التطوير



عبدالعزيز ناصر البصيري - قسم التنسيق والمتابعة المشاريع



حسن يوسف مذكوري - قسم الكفالات المالية



خلدة خالد العازمي - قسم مراكز النظافة المالية



انفال سالم العنزي - قسم الدعم المالي والاداري - الأحمدي



محمد جعفر مهدي - قسم مراكز النظافة - الجهراء



هنادي صالح المطيري - قسم العلاوات الترقيات المالية



فاطمة مرضي العلاطي - قسم متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج المعلومات



اسراء جواد قمبر - قسم متابعة العقود المالية



فهد عطية الحمدان - قسم الأمن والسلامة المالية



منيرة راشد العجمي - قسم المساحة الجيوديسية - المساحة



ملاك هاني النجار - قسم معالجة البيانات المساحية



فالح سعود السبيعي - مراكز النظافة - الاحمدي



ظافر سعيد العجمي - مراكز النظافة - الأحمدي



هزاع عبدالله العتيبي - العلاقات



خالد نزال العنزي - قسم مراكز النظافة - الجهراء



مفرج محمد الدوسري - قسم المتابعة السلامة



مبارك مجرن العفاسي - شعبة السكرتارية - لجنة السلامة



طلال صقر المرشاد - قسم أعمال لجان إثبات الحالة



عمر دعيرم العفاسي - قسم دراسة السلامة



وجدان عمر المطيري - مكتب مدير الفرع



عبدالله علي المسباح - شعبة السكرتارية - العلاقات العامة



سارة حبيب صادق - شعبة السكرتارية - العلاقات العامة



المادة الثانية



تكون مباشرة العمل للسادة الواردة أسماؤهم بالقرار بنظام الدوام الصباحي وعلى الجهات المعنية قطع البدلات التالية (بدل نوبة - بدل طعام - بدل سهر - بدل مناطق نائية - بدل شاشة) إن وجدت.



المادة الثالثة



على الجهات المختصة تعديل نظام الحضر والانصراف (البصمة) للمذكورين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل.



المادة الرابعة



على مراكز عمل الموظفين المنقولين منها عدم تسليمهم آخر يوم عمل إلا بعد التأكد من قيامهم بإنهاء أو تحويل كافة المعاملات على برنامج المراسلات الموحد أو أي أنظمة أخرى عاملة بالبلدية، وتتحمل مسؤولية ذلك، وعليها التنسيق مع إدارة مراكز نظم المعلومات بهذا الشأن حتى إتمام كافة المعاملات.



المادة الخامسة



على كافة قطاعات البلدية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.