

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراح باستحداث مدخل من طريق 30 على منطقة ميدان حولي.



وقال د.حسن كمال في اقتراحه: تعد منطقة ميدان حولي من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والاستخدامات المتنوعة ومداخلها ومخارجها محدودة بالنسبة إلى كثافتها، لذا اقترح: استحداث مدخل أمن مروري على شارع حمود الناصر في منطقة ميدان حولي من طريق 30 «عيسى بن سلمان آل خليفة»، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية ذات العلاقة.