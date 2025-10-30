

أسامة دياب



أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن أن الكويت ستستضيف المنتدى التاسع للأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تحت شعار «معا من أجل ازدهار مشترك»، وذلك خلال يومي 5 و6 نوفمبر المقبل في مركز عبدالله السالم الثقافي.



وأكدت السفيرة كويستينن أن استضافة الكويت لهذا الحدث البارز، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي لعام 2025، تعكس دورها المحوري في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس، مشيرة إلى أن المنتدى يشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الابتكار من الجانبين، بهدف ترجمة الطموحات إلى أفعال ملموسة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.



وأضافت كويستينن أن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي السيد ماروش شيفتشوفيتش سيزور الكويت خصيصا للمشاركة في المنتدى، إلى جانب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد يوانيس تساكيريس، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج السيد لويجي دي مايو، الذين سيشاركون كمتحدثين رئيسيين في جلسات المنتدى.



وأوضحت السفيرة أن المنتدى سيتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والابتكاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن منطقة الخليج تعد سادس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، فيما يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كشريك تجاري لدول المجلس، إذ بلغ حجم التجارة المتبادلة في السلع عام 2024 نحو 161.7 مليار يورو، ما يعكس عمق العلاقات التجارية القائمة والإمكانات الهائلة غير المستغلة بعد.



وبينت كويستينن أن جلسات المنتدى ستغطي مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي والابتكار، تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بناء القدرات، وتمكين الشباب ورواد الأعمال. كما ستركز المناقشات على فرص التعاون في قطاعات رئيسية مثل السياحة، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتعليم، والصناعات الإبداعية، بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في تعزيز التنويع الاقتصادي ودفع النمو القائم على الابتكار.