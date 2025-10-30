

بيروت - بولين فاضل



تستعد المطربة إليسا لغناء مقدمة فيلم «السلم والثعبان» كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والفيلم من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، ظافر العابدين وغيرهم، ومن إخراج طارق العريان.



من جانب آخر، شارك جمهور موسم الرياض المطربة بعيد ميلادها الـ 54 والذي غنى لها في هذه المناسبة.



إليسا التي سئلت على هامش الحفلة عن مقاربتها للعمر، قالت: «أنا صغرت سنة، أنا لا أكبر، وإن شاء الله أعيش كل مراحل حياتي، أقله أكون قد عشتها طالما أن هناك من يحرم منها في أي حال، أنا أحب نفسي اليوم أكثر من أي مرحلة أخرى من حياتي».



وعن حضورها الدائم ضمن موسم الرياض، قالت إليسا إن هذا الحضور يعنيها جدا ويسعدها، خصوصا أن هذه التظاهرة الفنية صارت محطة أساسية في عالم الترفيه في العالم العربي وحدثا منتظرا يحزن أي فنان إذا لم يشارك فيه.



وعن مشاركة الفنان وائل كفوري إلى جانبها في موسم الرياض وفي حفلات كثيرة، أكدت أنها ووائل أصدقاء منذ تخرجا في برنامج «ستوديو الفن».



وتستعد إليسا لطرح أغنية جديدة منفردة ومرفقة بكليب في شهر ديسمبر تمهيدا لصدور ألبوم كامل لها، أما عنوان الأغنية فهو «لعبة الأيام».