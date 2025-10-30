

عبدالحميد الخطيب



أكد الكاتب عثمان الشطي لـ «الأنباء» أن تصوير مسلسله الجديد «عايلة مايلة» انتهى بنجاح وفق الموعد المحدد لذلك، والعمل حاليا في مرحلتي المونتاج والمكساج تحت إشراف الفنان أحمد الجسمي، الذي يتولى أيضا مهمة الإنتاج، إلى جانب المخرج فهد شاطي، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي سادت لوكيشن التصوير، حيث قال: الحمد لله كل شيء مر بسلام وسلاسة وبروح أخوية جميلة بين جميع الفنانين، فعلا كانوا عايلة واحدة خلال فترة التصوير التي امتدت لما يقارب الشهرين، لافتا إلى أنه رغم عدم تواجده الدائم في اللوكيشن، إلا أنه خلال زياراته القليلة لامس مدى المحبة والاحترام بينهم.



وتحدث الشطي عن كتابته للكوميديا، مشيرا إلى أنها أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يشهده العالم من أحداث متسارعة وانتشار المنصات الرقمية، وقال: الناس اليوم أصبحت تفضل الأعمال الكوميدية الخفيفة، خصوصا في رمضان، ونحن لا نريد أن نثقل عليهم بأعمال تسبب لهم الاكتئاب والحزن.



واستطرد: كتابة التراجيديا سهلة، لكن الأصعب هو أن تضحك الجمهور، وهذا هو التحدي الذي أضعه أمام نفسي، معبرا عن فخره بمسيرته في الكتابة الكوميدية ويأمل أن يترك بصمة واضحة خاصة به فيها. وأكمل: لدينا الكثير من كتاب التراجيديا، لكن عدد الكتاب الكوميديين قليل، لذلك أجد متعة كبيرة في هذا النوع وأشعر أنني أتميز به سواء في التلفزيون أو المسرح العائلي، كاشفا عن انه خلال الفترة الماضية التحق بعدة ورش متخصصة في كتابة السيناريو لتطوير أدواته وتجديد أفكاره، متمنيا أن يكون لهذه الورش أثر واضح في أعماله القادمة.



وأوضح الشطي أنه رغم تركيزه على الكوميديا، إلا أنه يفكر في كتابة عمل تراجيدي واحد لإثبات قدرته على تنويع أنماط الكتابة، قائلا: أنا أستطيع كتابة التراجيديا والجريمة والرعب، لكنني أستمتع كثيرا بالكوميديا، خصوصا العائلية، لأنها محببة لدى الجمهور. واستطرد: حين أشاهد أعمالا مثل مسلسل «موضوع عائلي» للفنان ماجد الكدواني، أشعر أن هذا النوع من الكوميديا يدخل القلب بسهولة لأنه خال من المبالغة أو التصنع، وهذا ما نحاول تقديمه في «عايلة مايلة»، حيث نطرح قضايا يعيشها الناس في الواقع بطريقة فكاهية ساخرة، متمنيا أن يحقق العمل النجاح المطلوب.



جدير بالذكر أن مسلسل «عايلة مايلة» من تأليف: عثمان الشطي، إخراج: فهد شاطي، إنتاج: أحمد الجسمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: سحر حسين، أحمد الجسمي، سماح، عبدالله غلوم، ميثم بدر، صمود المؤمن، حصة النبهان، أسامة المزيعل، شملان المجيبل، زهراء دهراب، وعدد من الفنانين.